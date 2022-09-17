السبت 17 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس تشكيل عصابى يتسول ويسرق المواطنين بالمنوفية

تشكيل عصابى
تشكيل عصابى
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أمرت نيابة بندر شبين الكوم، في محافظة المنوفية، تحت إشراف المستشار على حسن المحامى العام لنيابات المنوفية، بتجديد حبس عاطل وسيدتين كونوا تشكيلا عصابيا لسرقة متعلقات المواطنين بدائرة قسم شرطة شبين الكوم، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

 البداية بتمكن وحدة مباحث قسم شرطة شبين الكوم بمديرية أمن المنوفية من ضبط عاطل وسيدتين كونوا تشكيلا عصابيا لسرقة متعلقات المواطنين، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء حازم سامى مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء حسن النحراوى مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن المنوفية، يفيد بتمكن الرائد أحمد عرفة رئيس مباحث قسم شبين الكوم، والنقيب أحمد الجنزورى معاون مباحث قسم شبين الكوم، من ضبط تشكيل عصابى بدائرة قسم شبين الكوم، تخصص فى التسول وسرقة متعلقات المواطنين بطريقة المغافلة، وبحوزتهم مبالغ مالية وهواتف محمولة حصيلة السرقة.

واعترفوا بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

نيابة بندر شبين الكوم محافظة المنوفية نيابات المنوفية عاطل تشكيلا عصابيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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