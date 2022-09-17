السبت 17 سبتمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2022 والحدود الدنيا للقبول بالجامعد والمعاهد للدبلومات

جريدة الدستور
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خلال هذه الأيام بدأ الطلاب اليوم تسجيل الرغبات بـ تنسيق الدبلومات الفنية 2022 للالتحاق بالجامعات والمعاهد المصرية، والذي يتضمن الحاصلين على دبلوم المدارس الفنية نظام (3- 5) سنوات أو دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام السنتين بعد الثانوية لعام 2022.

 

تنسيق الدبلومات الفنية 2022

 

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وفي ظل الخدمات التي يقدمها " الدستور " للقراء نقدم في السطور التالية، قائمة المعاهد المعتمدة بـ تنسيق الدبلومات الفنية 2022، والحد الأدنى للقبول بها.

 

تنسيق الدبلومات الفنية التجارية 2022

وبالنسبة لخريجي الدبلوم التجاري جاءت قائمة المعاهد المعتمدة بـ تنسيق الدبلومات الفنية 2022 كالتالي:

 

تمریض دمنهور

 

تمريض المنصورة

 

تمريض طنطا بـ تنسيق الدبلومات الفنية 2022

 

تربية نوعية جنوب الوادي

 

تمريض الزقازيق

 

تمريض أسيوط بـ تنسيق الدبلومات الفنية 2022

 

سياحة وفنادق الأقصر تمريض كفر الشيخ

 

تربية نوعية طنطا

 

سياحة وفنادق حلوان بالمنيل

 

تمريض بنها بـ تنسيق الدبلومات الفنية 2022

 

سياحة وفنادق الإسكندرية

 

تمريض المنوفية بشبين الكوم تمريض الإسكندرية

 

تمريض القاهرة بـ تنسيق الدبلومات الفنية 2022

 

تمريض دمياط

 

سياحة وفنادق المنصورة

 

سياحة وفنادق الفيوم سياحة وفنادق المنيا

 

تمريض عين شمس بـ تنسيق الدبلومات الفنية 2022

 

تمريض الفيوم سياحة وفنادق مدينة السادات

 

سياحة وفنادق قناة السويس بالإسماعيلية

 

سياحة وفنادق مطروح

 

سياحة وفنادق بني سويف

 

تمريض حلوان بـ تنسيق الدبلومات الفنية 2022

 

تمريض قناة السويس بالإسماعيلية

 

السياحة والفنادق تعليم تبادلي إسكندرية

 

تمریض بور سعيد بـ تنسيق الدبلومات الفنية 2022

 

السياحة والفنادق تعلیم تبادلی حلوان

 

تمريض أسوان بـ تنسيق الدبلومات الفنية 2022

 

 

تنسيق الدبلومات الفنية 2022 صناعي:

 أما بالنسبة لطلاب الدبلوم الصناعي و الناجحين منهم فقد أعلم\نت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن مجموعة من الكليات التي تقبلهم وحاءت كالآتي :

خدمة اجتماعية تنموية بني سويف

 

تمريض سوهاج بـ تنسيق الدبلومات الفنية 2022

 

تمريض المنيا

 

تمريض بني سويف

 

تمريض مطروح بـ تنسيق الدبلومات الفنية 2022

 

تمريض جنوب الوادي

 

خدمة اجتماعية حلوان بـ تنسيق الدبلومات الفنية 2022

 

خدمة اجتماعية الفيوم

 

خدمة اجتماعية انتساب موجه حلوان

 

خدمة اجتماعية أسوان بـ تنسيق الدبلومات الفنية 2022

 

العالي قاهرة سياحة وفنادق مقطم

 

العالي دراسات نوعية سياحة و فنادق جیزة

 

العالي الفندقى بالأقصر إيجوث

 

العالي سياحة وفنادق 6 أكتوبر الفراعنة العالي سياحة وفنادق بالمريوطية الهرم

 

العالي النوعية سياحة وفنادق وإرشاد السياحي مصر جديدة

 

معهد الألسن العالي شعبة سياحة وفنادق مدينة نصر

 

تنسيق الدبلومات الفنية 2022

ويمكن للطلاب الاطلاع على الحد الأدنى للقبول بالمعاهد السابق ذكرها ضمن تنسيق الدبلومات الفنية 2022، بالاطلاع على الحد الأدنى للقبول بها بتنسيق العام الماضي، وذلك من خلال موقع تنسيق الدبلومات الفنية 2022 عبر  الرابط التالي:

 

تنسيق الدبلومات الفنية 2022 نظام 3 سنوات تجاري

ووفقا لما أعلنته وزارة التعليم العالي، يقوم الطلاب بتسجيل رغباتهم ضمن تنسيق الدبلومات الفنية 2022 باستخدام رقم الجلوس الخاص بالطالب والرقم السري ومن خلال موقع التنسيق الإلكتروني، عبر الرابط.

 

رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2022

ويمكن للطالب تسجيل الرغبات بـ تنسيق الدبلومات الفنية 2022 عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج أو داخل الجامعات عبر هذا الرابط

 

وسيكون موقع التنسيق متاحًا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة، حيث ينتهي إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساءً من آخر يوم في تنسيق الدبلومات الفنية 2022.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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