رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2022 والحدود الدنيا للقبول بالجامعد والمعاهد للدبلومات

خلال هذه الأيام بدأ الطلاب اليوم تسجيل الرغبات بـ تنسيق الدبلومات الفنية 2022 للالتحاق بالجامعات والمعاهد المصرية، والذي يتضمن الحاصلين على دبلوم المدارس الفنية نظام (3- 5) سنوات أو دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام السنتين بعد الثانوية لعام 2022.

تنسيق الدبلومات الفنية 2022

وفي ظل الخدمات التي يقدمها " الدستور " للقراء نقدم في السطور التالية، قائمة المعاهد المعتمدة بـ تنسيق الدبلومات الفنية 2022، والحد الأدنى للقبول بها.

تنسيق الدبلومات الفنية التجارية 2022

وبالنسبة لخريجي الدبلوم التجاري جاءت قائمة المعاهد المعتمدة بـ تنسيق الدبلومات الفنية 2022 كالتالي:

تمریض دمنهور

تمريض المنصورة

تمريض طنطا بـ تنسيق الدبلومات الفنية 2022

تربية نوعية جنوب الوادي

تمريض الزقازيق

تمريض أسيوط بـ تنسيق الدبلومات الفنية 2022

سياحة وفنادق الأقصر تمريض كفر الشيخ

تربية نوعية طنطا

سياحة وفنادق حلوان بالمنيل

تمريض بنها بـ تنسيق الدبلومات الفنية 2022

سياحة وفنادق الإسكندرية

تمريض المنوفية بشبين الكوم تمريض الإسكندرية

تمريض القاهرة بـ تنسيق الدبلومات الفنية 2022

تمريض دمياط

سياحة وفنادق المنصورة

سياحة وفنادق الفيوم سياحة وفنادق المنيا

تمريض عين شمس بـ تنسيق الدبلومات الفنية 2022

تمريض الفيوم سياحة وفنادق مدينة السادات

سياحة وفنادق قناة السويس بالإسماعيلية

سياحة وفنادق مطروح

سياحة وفنادق بني سويف

تمريض حلوان بـ تنسيق الدبلومات الفنية 2022

تمريض قناة السويس بالإسماعيلية

السياحة والفنادق تعليم تبادلي إسكندرية

تمریض بور سعيد بـ تنسيق الدبلومات الفنية 2022

السياحة والفنادق تعلیم تبادلی حلوان

تمريض أسوان بـ تنسيق الدبلومات الفنية 2022

تنسيق الدبلومات الفنية 2022 صناعي:

أما بالنسبة لطلاب الدبلوم الصناعي و الناجحين منهم فقد أعلم\نت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن مجموعة من الكليات التي تقبلهم وحاءت كالآتي :

خدمة اجتماعية تنموية بني سويف

تمريض سوهاج بـ تنسيق الدبلومات الفنية 2022

تمريض المنيا

تمريض بني سويف

تمريض مطروح بـ تنسيق الدبلومات الفنية 2022

تمريض جنوب الوادي

خدمة اجتماعية حلوان بـ تنسيق الدبلومات الفنية 2022

خدمة اجتماعية الفيوم

خدمة اجتماعية انتساب موجه حلوان

خدمة اجتماعية أسوان بـ تنسيق الدبلومات الفنية 2022

العالي قاهرة سياحة وفنادق مقطم

العالي دراسات نوعية سياحة و فنادق جیزة

العالي الفندقى بالأقصر إيجوث

العالي سياحة وفنادق 6 أكتوبر الفراعنة العالي سياحة وفنادق بالمريوطية الهرم

العالي النوعية سياحة وفنادق وإرشاد السياحي مصر جديدة

معهد الألسن العالي شعبة سياحة وفنادق مدينة نصر

تنسيق الدبلومات الفنية 2022

ويمكن للطلاب الاطلاع على الحد الأدنى للقبول بالمعاهد السابق ذكرها ضمن تنسيق الدبلومات الفنية 2022، بالاطلاع على الحد الأدنى للقبول بها بتنسيق العام الماضي، وذلك من خلال موقع تنسيق الدبلومات الفنية 2022 عبر الرابط التالي:

تنسيق الدبلومات الفنية 2022 نظام 3 سنوات تجاري

ووفقا لما أعلنته وزارة التعليم العالي، يقوم الطلاب بتسجيل رغباتهم ضمن تنسيق الدبلومات الفنية 2022 باستخدام رقم الجلوس الخاص بالطالب والرقم السري ومن خلال موقع التنسيق الإلكتروني، عبر الرابط.

رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2022

ويمكن للطالب تسجيل الرغبات بـ تنسيق الدبلومات الفنية 2022 عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج أو داخل الجامعات عبر هذا الرابط

وسيكون موقع التنسيق متاحًا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة، حيث ينتهي إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساءً من آخر يوم في تنسيق الدبلومات الفنية 2022.