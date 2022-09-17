رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2022 والحدود الدنيا للقبول بالجامعد والمعاهد للدبلومات
خلال هذه الأيام بدأ الطلاب اليوم تسجيل الرغبات بـ تنسيق الدبلومات الفنية 2022 للالتحاق بالجامعات والمعاهد المصرية، والذي يتضمن الحاصلين على دبلوم المدارس الفنية نظام (3- 5) سنوات أو دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام السنتين بعد الثانوية لعام 2022.
تنسيق الدبلومات الفنية 2022
وفي ظل الخدمات التي يقدمها " الدستور " للقراء نقدم في السطور التالية، قائمة المعاهد المعتمدة بـ تنسيق الدبلومات الفنية 2022، والحد الأدنى للقبول بها.
تنسيق الدبلومات الفنية التجارية 2022
وبالنسبة لخريجي الدبلوم التجاري جاءت قائمة المعاهد المعتمدة بـ تنسيق الدبلومات الفنية 2022 كالتالي:
تمریض دمنهور
تمريض المنصورة
تمريض طنطا بـ تنسيق الدبلومات الفنية 2022
تربية نوعية جنوب الوادي
تمريض الزقازيق
تمريض أسيوط بـ تنسيق الدبلومات الفنية 2022
سياحة وفنادق الأقصر تمريض كفر الشيخ
تربية نوعية طنطا
سياحة وفنادق حلوان بالمنيل
تمريض بنها بـ تنسيق الدبلومات الفنية 2022
سياحة وفنادق الإسكندرية
تمريض المنوفية بشبين الكوم تمريض الإسكندرية
تمريض القاهرة بـ تنسيق الدبلومات الفنية 2022
تمريض دمياط
سياحة وفنادق المنصورة
سياحة وفنادق الفيوم سياحة وفنادق المنيا
تمريض عين شمس بـ تنسيق الدبلومات الفنية 2022
تمريض الفيوم سياحة وفنادق مدينة السادات
سياحة وفنادق قناة السويس بالإسماعيلية
سياحة وفنادق مطروح
سياحة وفنادق بني سويف
تمريض حلوان بـ تنسيق الدبلومات الفنية 2022
تمريض قناة السويس بالإسماعيلية
السياحة والفنادق تعليم تبادلي إسكندرية
تمریض بور سعيد بـ تنسيق الدبلومات الفنية 2022
السياحة والفنادق تعلیم تبادلی حلوان
تمريض أسوان بـ تنسيق الدبلومات الفنية 2022
تنسيق الدبلومات الفنية 2022 صناعي:
أما بالنسبة لطلاب الدبلوم الصناعي و الناجحين منهم فقد أعلم\نت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن مجموعة من الكليات التي تقبلهم وحاءت كالآتي :
خدمة اجتماعية تنموية بني سويف
تمريض سوهاج بـ تنسيق الدبلومات الفنية 2022
تمريض المنيا
تمريض بني سويف
تمريض مطروح بـ تنسيق الدبلومات الفنية 2022
تمريض جنوب الوادي
خدمة اجتماعية حلوان بـ تنسيق الدبلومات الفنية 2022
خدمة اجتماعية الفيوم
خدمة اجتماعية انتساب موجه حلوان
خدمة اجتماعية أسوان بـ تنسيق الدبلومات الفنية 2022
العالي قاهرة سياحة وفنادق مقطم
العالي دراسات نوعية سياحة و فنادق جیزة
العالي الفندقى بالأقصر إيجوث
العالي سياحة وفنادق 6 أكتوبر الفراعنة العالي سياحة وفنادق بالمريوطية الهرم
العالي النوعية سياحة وفنادق وإرشاد السياحي مصر جديدة
معهد الألسن العالي شعبة سياحة وفنادق مدينة نصر
تنسيق الدبلومات الفنية 2022
ويمكن للطلاب الاطلاع على الحد الأدنى للقبول بالمعاهد السابق ذكرها ضمن تنسيق الدبلومات الفنية 2022، بالاطلاع على الحد الأدنى للقبول بها بتنسيق العام الماضي، وذلك من خلال موقع تنسيق الدبلومات الفنية 2022 عبر الرابط التالي:
تنسيق الدبلومات الفنية 2022 نظام 3 سنوات تجاري
ووفقا لما أعلنته وزارة التعليم العالي، يقوم الطلاب بتسجيل رغباتهم ضمن تنسيق الدبلومات الفنية 2022 باستخدام رقم الجلوس الخاص بالطالب والرقم السري ومن خلال موقع التنسيق الإلكتروني، عبر الرابط.
رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2022
ويمكن للطالب تسجيل الرغبات بـ تنسيق الدبلومات الفنية 2022 عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج أو داخل الجامعات عبر هذا الرابط
وسيكون موقع التنسيق متاحًا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة، حيث ينتهي إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساءً من آخر يوم في تنسيق الدبلومات الفنية 2022.