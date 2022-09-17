مصرع ربة منزل إثر تعرضها لصعق كهربائى فى العبور

لقيت ربة منزل مصرعها، اليوم، إثر تعرضها لصعق كهربائي أثناء وضع الملابس داخل الغسالة بسبب حدوث ماس كهربائي بالغسالة بشقتها بدائرة قسم شرطة العبور بمحافظة القليوبية.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة العبور، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بتعرض ربة منزل لصعق كهربائي، بسبب حدوث ماس كهربائي بغسالة الملابس أثناء الغسيل، ومصرعها على الفور.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين مصرع «ن. ج. ا»، 45 سنة، ربة منزل، أثناء قيامها بوضع الملابس داخل الغسالة بشقتها، حدث ماس كهربائي بها، ما أدي إلى تعرضها لصعق كهرباي ومصرعها على الفور.

وبسؤال أهلية المتوفاة وجيرانها أكدوا تعرضها للصعق الكهربائي أثناء قيامها بغسيل الملابس، وجرى نقل الجثة للمستشفى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية.