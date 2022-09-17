طفلة لم تميز فعلته.. عاطل يهتك عرض شقيقته 5 سنوات في القاهرة

أحالت نيابة شمال القاهرة الكلية، اليوم السبت، متهما إلى محكمة جنايات القاهرة؛ لاتهامه بهتك عرض شقيقته التي تبلغ من العمر ٥ سنوات.



جاء بأمر الإحالة أن المتهم شقيق المجني عليها ومقيما معها بذات المسكن حال كون المتهم ممن لهم سلطة على الطفلة المجنى عليها البالغة من العمر خمسة أعوام نظرا لكونه هتك عرض المجني عليها بغير قوة أو تهديد والتي لم يتجاوز سنها الاثنتي عشر سنة ميلادية.

وبينت التحقيقات أن الطفلة كانت تقيم رفقة شقيقها فجال بخاطره فكرة خبيثة تجاهها قادته لها شهوته الخسيسة، ونفاذاً لما وغر بصدره استغل انفراده بها وعدم تمييزها - الحداثة لعمرها - بأن اطلق العنان لنفسه لإشباع غريزته الجنسية نحوها مجرداً إياها من ثيابها متحسسا مواطن عفتها ممنيا بها تاركا أثر فعلته الشيطانية عالقاً بملابسها السفلية.