السبت 17 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

CNN: الولايات المتحدة تعتقد أن العقوبات ضد روسيا تسير ببطء

روسيا
روسيا
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أكدت قناة CNN الأمريكية نقلا عن كبار المسئولين الأمريكيين أن الولايات المتحدة كانت تأمل في أن تؤدي العقوبات على روسيا إلى قلب الرأي العام لسكان الاتحاد الروسي ضد الحرب.

 

وقالت: تعتقد الولايات المتحدة أن العقوبات ضد الاتحاد الروسي تتصرف ببطء شديد.

 

وأشار أحد المحاورين في القناة التليفزيونية إلى أن الولايات المتحدة "كانت تأمل في أن تخنق العقوبات بسرعة الآلة العسكرية الروسية في أوكرانيا، الأمر الذي سيجعل من الصعب على الكرملين دعم جهوده في ساحة المعركة".

 

وتابع: لقد حسبوا أيضًا أن العقوبات ستقلب الرأي العام لسكان الاتحاد الروسي ضد الحرب ، عندما تصبح الحياة اليومية للروس أكثر صعوبة.

 

تشير CNN إلى أن المسئولين الأمريكيين يتوقعون أن العواقب الأكثر خطورة للعقوبات لن تتحقق على الأرجح قبل بداية عام 2023.

 

وقال بيل بيرنز، مدير وكالة المخابرات المركزية: "سيكون هناك ضرر طويل الأمد للاقتصاد الروسي ولأجيال من الروس. وستدفع روسيا ثمنا باهظا للغاية لفترة طويلة من الزمن".

 

كما ذكرت UNIAN، فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على 22 فردًا ومنظمتين تدعمان الحرب التي شنتها روسيا ضد أوكرانيا: لقد أثرت على قديروف وعائلته.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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