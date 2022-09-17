اكتشاف خمس مقابر جماعية بالقرب من إيزيوم نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية

اكتشفت السلطات الأوكرانية خمس مقابر في منطقة إيزيوم بمنطقة خاركيف حيث دفن مدنيون وعسكريون قتلوا جراء الحرب الروسية الأوكرانية.

وتوصلت السلطات إلى أن أحد الأشخاص الـ64 المدفونين أحد المقابر كانوا في قبو مبنى سكني الذي تعرض للقصف.

صرح بذلك أوليغ كوتينكو مفوض شؤون الأشخاص المختفين في ظل ظروف خاصة.

وقال كوتينكو: "لدينا 5 مقابر بها مدافن. ومن بين القتلى أطفال. على سبيل المثال ، من المعروف أن أحد الأشخاص الـ 64 المدفونين كانوا في قبو المبنى السكني الذي تعرض للقصف".

وبحسب قوله ، فقد بدأ اليوم، عملية استخراج الجثث من المقبرة التي تم العثور فيها على مدافن المدنيين والجنود. عندما سئل عن المدة التي سيستغرقها، أجاب كوتينكو أن الأمر سيعتمد على مقدار الوقت الذي سيحتاجه محققو الشرطة.

لخص كوتينكو: "جاء الكثير من المحققين".

كما ذكرت UNIAN ، أفاد مستشار وزير الشؤون الداخلية لأوكرانيا ، أنطون جيراشينكو ، أنه تم العثور على موقع دفن جماعي في مقبرة غابة بالقرب من مدينة إيزيوم المحررة ، منطقة خاركيف ، حيث تم دفن أكثر من 400 جثة.

وأعلن فولوديمير زيلينسكي أن منطقة خاركيف بأكملها تقريبًا قد تم القضاء عليها. أيضًا ، تم العثور على جثث الجنود الأوكرانيين ، الذين كان من الممكن أن يكونوا قد تعرضوا للتعذيب أثناء الاحتلال ، في مقبرة جماعية لأشخاص تحت إيزيوم المحررة