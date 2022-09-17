السبت 17 سبتمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اكتشاف خمس مقابر جماعية بالقرب من إيزيوم نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية

الحرب الروسية الأوكرانية
الحرب الروسية الأوكرانية
ads

اكتشفت السلطات الأوكرانية خمس مقابر في منطقة إيزيوم بمنطقة خاركيف حيث دفن مدنيون وعسكريون قتلوا جراء الحرب الروسية الأوكرانية.

 

وتوصلت السلطات إلى أن أحد الأشخاص الـ64 المدفونين أحد المقابر كانوا في قبو مبنى سكني الذي تعرض للقصف.

 

صرح بذلك أوليغ كوتينكو مفوض شؤون الأشخاص المختفين في ظل ظروف خاصة.

 

وقال كوتينكو: "لدينا 5 مقابر بها مدافن. ومن بين القتلى أطفال. على سبيل المثال ، من المعروف أن أحد الأشخاص الـ 64 المدفونين كانوا في قبو المبنى السكني الذي تعرض للقصف".

 

وبحسب قوله ، فقد بدأ اليوم، عملية استخراج الجثث من المقبرة التي تم العثور فيها على مدافن المدنيين والجنود. عندما سئل عن المدة التي سيستغرقها، أجاب كوتينكو أن الأمر سيعتمد على مقدار الوقت الذي سيحتاجه محققو الشرطة.

 

لخص كوتينكو: "جاء الكثير من المحققين".

 

كما ذكرت UNIAN ، أفاد مستشار وزير الشؤون الداخلية لأوكرانيا ، أنطون جيراشينكو ، أنه تم العثور على موقع دفن جماعي في مقبرة غابة بالقرب من مدينة إيزيوم المحررة ، منطقة خاركيف ، حيث تم دفن أكثر من 400 جثة.

 

وأعلن فولوديمير زيلينسكي أن منطقة خاركيف بأكملها تقريبًا قد تم القضاء عليها. أيضًا ، تم العثور على جثث الجنود الأوكرانيين ، الذين كان من الممكن أن يكونوا قد تعرضوا للتعذيب أثناء الاحتلال ، في مقبرة جماعية لأشخاص تحت إيزيوم المحررة

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلاح الشائعات

الأكثر قراءة

انشقاق فى كتلة الأحزاب العربية قبل الانتخابات الإسرائيلية

جيش الاحتلال الإسرائيلى يستعد لنشر 20 ألف عنصر بالضفة الغربية

الإعلان 16 و10.. الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعى بالرقم القومى

بوتين للهند: نتفهّم مخاوفكم من النزاع حول أوكرانيا

فايا يونان تطرب جمهورها المصرى فى مسرح الزمالك (صور)

اكتشاف خمس مقابر جماعية بالقرب من إيزيوم نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

"الدولة الوطنية".. وكيف خدع الفقهاءُ الشعوبَ المسلمة عبر العصور!

صفاء النجار

مقام راحل «3» 

سارة شريف

أقدم كراهية فى العالم

د.كريمة الحفناوى

قضايا الصحة والحوار الوطنى

ماجد حبته

الجمهورية البريطانية!

محمد عبدالعزيز

أخلاق الكبار.. وأخلاق الصغار

د. وليد الخشاب

فى ذكرى ميلاده ووفاته: فؤاد المهندس.. الوجه الباسم لثورة يوليو

د. محمد عفيفي

المصيف زمان.. «رأس البر»

صور

مناقشة وتوقيع كتاب «هيكل والإخوان» لـ محمد الباز

الشهاوى يشهد حفل توقيع كتاب «هيكل والإخوان» لـ«الباز»

مناقشة وتوقيع كتاب «هيكل والإخوان» لمحمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

هدوء حذر.. المشهد السياسى فى إسرائيل قبل «انتخابات نوفمبر»

العرب يفجرون مفاجآت.. هؤلاء يتنافسون فى انتخابات الكنيست الإسرائيلى

وزير الخارجية الإماراتى: الاتفاق الإبراهيمى أدى إلى علاقة مزدهرة مع إسرائيل