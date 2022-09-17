السبت 17 سبتمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس جنوب إفريقيا ينتقد من واشنطن مشروع قانون الكونجرس الأمريكى ضد روسيا

سيريل رامافوزا
سيريل رامافوزا
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انتقد رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، خلال وجوده في واشنطن أحد مشاريع القوانين ضد روسيا التي أعدها الكونجرس الأمريكي ووصف موسكو بأنها شريك استراتيجي على المسرح العالمي.

 

وقال رامابوزا في اجتماع مع مشرعين أمريكيين: "نحن قلقون بشأن العواقب المحتملة على القارة الأفريقية إذا دخل قانون" مكافحة الأنشطة الروسية الخبيثة "حيز التنفيذ في الولايات المتحدة".

 

وحذر من أن اكتساب هذه الوثيقة لقوة القانون ستكون له "عواقب غير متوقعة" في شكل "معاقبة القارة الأفريقية لجهودها في تعزيز التنمية والنمو الاقتصادي".

 

وتابع: "الولايات المتحدة وروسيا شريكان استراتيجيان مع جنوب إفريقيا. كدولة ذات سيادة مع سياسة خارجية مستقلة، يبدو لنا أن مشروع القانون يعاقب أولئك الذين لديهم آراء مستقلة".

 

وأضاف رئيس جنوب إفريقيا: "إنه لأمر مخيب للآمال أن تتم صياغة مشروع القانون في وقت يسعى فيه الرئيس بايدن إلى التواصل مع الدول الأفريقية على أساس احترام استقلالها وسيادتها".

 

وصرح بذلك قبل الاجتماع مع بايدن. وجرت المفاوضات بين رئيسي الولايات المتحدة وجنوب إفريقيا يوم الجمعة في البيت الأبيض. ولم يدليا بمؤتمر صحفي بعد الاجتماع.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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