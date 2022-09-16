الجمعة 16 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة سائق فى انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعنب فى ملوى

اسعاف
اسعاف
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انقلبت سيارة ربع نقل محملة بالعنب على الطريق الصحراوي الشرقي، أمام مركز ملوي في جنوب محافظة المنيا، وانتقل رجال المرور لإزالة آثار الحادث وتسيير حركة المرور.

وتلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لمديرية أمن المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بورود إشارة من مأمور مركز شرطة مركز ملوي تتضمن انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الشرقي، وكانت محملة بالعنب.

بانتقال رجال الإسعاف والأمن والبحث الجنائي، تبين وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة بيد السائق مما أسفر عن إصابة علي محمد أبو الحمد 30 عامًا، مقيم بمحافظة قنا، سائق السيارة، بسحجات وكدمات واشتباه ارتجاج.

تم نقل المصاب إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج، وانتقل رجال المرور لرفع آثار الحادث وتسيير الحركة بالطريق الصحراوي الشرقي، وتم التحفظ علي السيارة المنكوبة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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