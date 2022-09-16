الجمعة 16 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تتحفظ على أقراص مخدرة ضُبطت بحوزة مالك صيدلية بالجيزة

أقراص مخدرة
أقراص مخدرة
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أمرت نيابة الجيزة بحبس مالك صيدلية ضبط بحوزته 620 قرصًا مخدرًا قبل بيعها في الأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة كما أمرت بعرض المخدر على لجنة متخصصة لفحصه وطلبت تحريات المباحث حول نشاط مالك الصيدلية. 

وكانت معلومات وردت إلى ضباط مباحث التموين والتجارة الداخلية بمديرية أمن الجيزة مفادها قيام مالك صيدلية بحيازة وتجميع كميات من الأقراص المخدرة ذات الأثر بالغ الضرر على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبتفتيش الصيدلية عثر على 620 قرصًا مخدرًا، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلاح الشائعات

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