الجمعة 16 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع بائع متجول أثناء تنقيبه عن الآثار داخل منزل والده بحلوان

التنقيب عن الآثار
التنقيب عن الآثار
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لقي بائع متجول مصرعه، أثناء التنقيب عن آثار داخل منزل ملك والده بمنطقة حلوان، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على والده وشقيقه وشخص آخر.

البداية عندما تلقى المقدم محمد المعداوي، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، بلاغًا من الأهالى بوجود متوفى بشارع الصعايدة بمنطقة عرب غنيم دائرة القسم.

بالانتقال والفحص تبين أن الضحية سقط داخل حفرة أثناء قيامه بالتنقيب عن آثار داخل منزله، وتبين أن العقار ملك والد المتوفي ويدعى عاطف على 68 سنة، والعقار مكون من 3 طوابق، وتبين أن الحفر بالصالة بمساحة عمق 3 أمتار أمكن استخراج جثة المتوفى محمد عاطف، 21 سنة، بائع في سوق توشكى.

وتمكنت القوة الأمنية من القبض على والد المتوفى، والقائمين على أعمال الحفر وهم كل من عبدالله عاطف، 20 سنة، بائع، وهو شقيق المتوفى، وناصر إبراهيم، 46 سنة، عامل.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلاح الشائعات

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