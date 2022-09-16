الجمعة 16 سبتمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«المتحدة» تدشن الدورة الأولى من مسابقة الأفلام الوثائقية لمشاريع تخرج طلاب الإعلام

المتحدة
المتحدة
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أعلنت وحدة الأفلام الوثائقية، بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أنها بصدد تدشين الدورة الأولى من مسابقة للأفلام الوثائقية الخاصة بمشاريع تخرج طلاب كليات الإعلام في مختلف الجامعات.

ويأتي ذلك انطلاقًا من إيمان وحدة الأفلام الوثائقية "الجهة الرئيسة المنتجة لوثائقيات الشركة المتحدة" بأن إتاحة الفرص لاكتشاف ودعم أصحاب المواهب من الخريجين الجدد هي مفتاح مستقبل صناعة الفيلم الوثائقي في مصر. 

جديرٌ بالذكر أن موعد فتح باب المشاركة في المسابقة وشروط وآليات التقدم، سوف يتم الإعلان عنه قريبًا عبر سائر قنوات ومنصات الشركة المتحدة خلال الفترة القليلة المقبلة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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