الجمعة 16 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المعمل الجنائى: ماس كهربائى من إحدى الوصلات وراء حريق شقة السيدة زينب

حريق
حريق
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كشفت المعاينة الأولية لحريق اندلع داخل شقة سكنية في أحد العقارات بمنطقة السيدة زينب عن أن ماسًا كهربائيًا من إحدى الوصلات وراء نشوب الحريق الذي أسفر عن تفحم محتويات الشقة، دون وقوع أي إصابات.

وكانت قوات الحماية المدنية بالقاهرة قد تمكنت من السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية بالسيدة زينب دون وقوع أي إصابات.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغًا يفيد نشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة السيدة زينب ودفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده، وتمت عملية إخماد الحريق وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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