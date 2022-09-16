الجمعة 16 سبتمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مباحث الجيزة تفحص بلاغات التغيب لكشف هوية شاب مقتول فى أكتوبر

شاب مقتول
شاب مقتول
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تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة من تحرياتها لكشف ملابسات العثور على جثة شاب لا يحمل أوراقًا تدل على هويته مقتولًا بعدة طعنات وملقى بمنطقة صحراوية بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

البداية عندما تلقى اللواء عبدالعزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد عمرو البرعي رئيس مباحث قطاع أكتوبر يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص ملقى بمنطقة صحراوية بأول أكتوبر.

وعلى الفور انتقل اللواء أحمد الوتيدي مدير المباحث الجنائية بالجيزة والعقيد عمرو حجازي مفتش مباحث قطاع أكتوبر والمقدم مصطفى كمال رئيس مباحث قسم شرطة أول أكتوبر وتبين العثور على جثة شاب في العقد الثالث من عمره لا يحمل أوراق تدل على هويته مقتولًا بعدة طعنات ومسجى على وجهه، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى عقب مناظرة النيابة لها.

وتقوم الأجهزة الأمنية بفحص بلاغات التغيب لكشف هوية المجني عليه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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