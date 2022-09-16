ضبط مهتز نفسيا يلقى الحجارة على المارة بأكتوبر

تمكنت الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء هشام أبو النصر، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة من إلقاء القبض على أحد الأشخاص يعاني من اهتزاز نفسي، المتهم بالاعتداء على المواطنين بإلقاء الحجارة عليهم بأحد الشوارع في دائرة ثالث أكتوبر، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات .

تلقى اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد عمرو البرعي رئيس مباحث قطاع أكتوبر يفيد قيام أحد الأشخاص بالتعدي على المواطنين بإلقاء الحجارة عليهم بمنطقة حدائق أكتوبر.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية إلي محل البلاغ، وبالفحص تبين قيام أحد الأشخاص يعاني من اهتزاز نفسي بالتعدي على المواطنين وتمكن المقدم محمد داود، رئيس مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر من إلقاء القبض عليه واقتياده إلى ديوان القسم.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.