الجمعة 16 سبتمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تحرير 635 محضرًا للمحال المخالفة لقرار ترشيد استهلاك الكهرباء

استهلاك الكهرباء
استهلاك الكهرباء
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شنت أجهزة وزارة الداخلية، حملات مكثفة على مستوى الجمهورية، لمتابعة الالتزام بتنفيذ قرار مجلس الوزراء، بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة، عن تحرير 635 مخالفة للمحال المخالفة لمواعيد الغلق الرسمية.

جدير بالذكر، أن الحملات التي شنتها الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، قد تمكنت من ضبط 10 آلاف و647 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد، وضبط 131 قضية في عدة مجالات، أبرزها «الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحرى مدين لمصلحة الضرائب».

ونجحت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة، في ضبط 115 قضية متنوعة، وضبط كافة المخالفات أبرزها «تأمين تنفيذ القرارات الإدارية، مخالفات مباني، محلات بدون ترخيص».

وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها في مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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