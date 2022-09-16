الجمعة 16 سبتمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«كهرباء الإسكندرية» تنتهي من تنفيذ دورة تدريبية لطلاب كليات الهندسة

خلال الدورة التدريبية
خلال الدورة التدريبية
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أنهى قطاع التدريب في شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، تنفيذ الأسبوع الأول من برنامج تدريب طلبة كليات الهندسة تخصص ميكانيكا والتي نظمتها الشركة في الفترة من ٢٠٢٢/٩/١٠ إلى ٢٠٢٢/٩/١٥.

ونشرت الشركة في بيان لها على صفحتها الرسمية على “فيس بوك” أن برنامج التدريب يأتي وفقا للدور المجتمعى لشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء تحت رئاسة المهندس إيهاب الفقى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، وتنفيذا لتعليمات الشركة القابضة لكهرباء مصر.

شارك في تدريب الطلاب المهندس محمد عبد الله بسيوني مدير عام الادارة العامة للتدريب، والمهندس رمزي عبد الفتاح  كبير مهندسين بقطاع البحوث والجودة وترشيد استخدام الطاقة الكهربائية، والمهندس حسين رمضان محمد رئيس قطاع العدادات.

قطاع التدريب في شركة الإسكندرية شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء الإسكندرية لتوزيع الكهرباء الكهرباء توزيع الكهرباء

رئيس التحرير

وائل لطفي

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