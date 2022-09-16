«كهرباء الإسكندرية» تنتهي من تنفيذ دورة تدريبية لطلاب كليات الهندسة

أنهى قطاع التدريب في شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، تنفيذ الأسبوع الأول من برنامج تدريب طلبة كليات الهندسة تخصص ميكانيكا والتي نظمتها الشركة في الفترة من ٢٠٢٢/٩/١٠ إلى ٢٠٢٢/٩/١٥.

ونشرت الشركة في بيان لها على صفحتها الرسمية على “فيس بوك” أن برنامج التدريب يأتي وفقا للدور المجتمعى لشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء تحت رئاسة المهندس إيهاب الفقى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، وتنفيذا لتعليمات الشركة القابضة لكهرباء مصر.

شارك في تدريب الطلاب المهندس محمد عبد الله بسيوني مدير عام الادارة العامة للتدريب، والمهندس رمزي عبد الفتاح كبير مهندسين بقطاع البحوث والجودة وترشيد استخدام الطاقة الكهربائية، والمهندس حسين رمضان محمد رئيس قطاع العدادات.