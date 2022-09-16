حبس شقيقين متهمين بالاتجار فى المواد المخدرة بكفر الشيخ

قررت النيابة العامة بكفر الشيخ بحبس مسجل خطر وشقيقه 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة بقرية منشأة شبرطوا التابعة لمركز قلين بمحافظة كفر الشيخ.

تلقى اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مباحث مركز شرطة قلين، يفيد بورود معلومات من عناصر الشرطة السريين يفيد بقيام مسجل خطر وشقيقه، بترويج الهيروين بنطاق دائرة المركز، ليجري وضع خطة أمنية محكمة لضبط المتهمين.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المتهمين، حيث جرى ضبط "س. ن. ا"، 40 سنة، مقيم بقرية منشأة شبراطو التابعة لدائرة مركز قلين، مسجل خطر شقى فئة "أ" فرض سيطرة، سبق اتهامه في 18 سابقة من بينها سرقة وسلاح ومخدرات وبلطجة، وآداب عامة، وشقيقه سمير، 38 عامًا، سبق اتهامه في 6 قضايا من بينها سرقة ومخدرات وسلاح.

وعقب وصول المتهمين إلى مركز شرطة قلين، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على سلاح ناري فرد خرطوش و135 تذكرة من جوهر مخدر الهيروين، ومبلغ مالي من متحصلات البيع، وهاتف محمول يستخدمه في الترويج للمخدرات، وحرر للمتهمين محضر حمل رقم 7954 جنايات مركز شرطة قلين، ليجري عرض المتهمين على جهات التحقيق، التي أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.