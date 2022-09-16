الجمعة 16 سبتمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط المتهم بسرقة دراجات من مدخل عمارات سكنية بشوارع الغربية

حبس
حبس
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نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية بالتنسيق مع الأهالي في إلقاء القبض على أحد الأشخاص لقيامه بسرقة الدراجات "العجل" من مداخل العمارات بمدينة طنطا.

اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية تلقى إخطارا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بضبط أحد الأشخاص لقيامه بسرقة الدراجات من مداخل العمارات بنطاق شارع النادي بطنطا.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط مباحث قسم أول طنطا برئاسة الرائد محمود عبدالجواد، وتم ضبط المتهم مقيم القرشي دائرة قسم ثان طنطا، وبمواجهته اعترف بارتكاب وقائع السرقة وأرشد عن مكان الدراجات المسروقة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بتحري ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلاح الشائعات

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