17 محترفًا و25 من لاعبى القسم الثانى فى الدورى الممتاز لأول مرة

وسط السباق القائم حاليا بين أندية الدوري الممتاز لإبرام الصفقات الجديدة وتدعيم صفوفها قبل بداية الموسم الجديد، هناك ظاهرة واضحة تتمثل في وجود عدد من اللاعبين الأجانب الذين سيظهرون في الدوري المصري لأول مرة إضافة لعدد كبير من لاعبي القسم الثاني.

الأجانب الذين سيظهرون لأول مرة في الدوري هم البرازيلي برونو سافيو اللاعب القادم من بوليفار البوليفي "الأهلي"، والمغربي زكريا الوردي لاعب الرجاء والبنيني سامسون أكينولا لاعب فريق كاراكاس الفنزويلي في الزمالك.

زكريا الوردي لاعب الزمالك

وفي الإسماعيلي، سيتواجد الغاني ياو أنور مهاجم نادي أشانتي جولد والإيفواري عبدالقادر كوليبالي والتونسيين فراس شواط ونور الزمان الزموري المنتقلان من النادي الصفاقسي.

وفي المصري سيتواجد الجزائري عبدالرحيم دغموم لاعب وفاق سطيف والجزائري عماد الدين أبوبكر القادم من الوداد المغربي والنيجيري أنتوني أكبوتولاعب نادي قطر القطري والفلسطيني نيكولاس ألبرتو زيدان.

وفي سموحة سيظهر الفلسطيني محمد باسم رشيد القادم من بيرسيب الإندونيسي، وفي فريق بيراميدز المغربي محمد الشيبي من الجيش الملكي.

محمد الشيبي لاعب بيراميدز

الفرق الثلاثة الصاعدة لدوري الأضواء قامت أيضا بضم لاعبين أجانب سيتواجدون في الدوري لأول مرة وهم المغربي أحمد بلحاج من إسكالديس بطل أندورا والليبي محمود بن والي من نادي المدينة في أسوان، والغاني كوامي إيبوا لاعب بترول أسيوط في الداخلية والفلسطيني محمد درويش في حرس الحدود.

أيضا هناك عدد كبير من لاعبي القسم الثاني الذين سيحصلون على فرصة اللعب في الدوري الممتاز لأول مرة وهم أحمد شعبان من تليفونات بني سويف وأحمد عبد الرسول من بتروجت ورضا محمد من العبور في الإسماعيلي، وأحمد عيد من الأوليمبي وحازم الشامي من بايونيرز في فريق الإتحاد السكندري.

وفي طلائع الجيش سيتواجد الثنائي جلال الشرقاوي القادم من دمنهور ومحمد عبد النبي لاعب بني سويف مواليد 2001، وهناك كريم بركات لاعب المنصورة المنتقل لفيوتشر على سبيل الإعارة.

وضم سيراميكا كليوباترا 4 لاعبين من القسم الثاني هم عبدالرحمن السكران من بتروجت وأحمد القرموطي من السويس ومحمود عبدالحفيظ "زلاكة" من بترول أسيوط وعمرو قلاوة من بورتو السويس.

وتعاقد سموحة مع محمود الملك لاعب أبوقير للأسمدة وأحمد حسين لاعب النصر ومحمد عصام من لافيينا، وسيتواجد مع أسوان محمود عبدالحكيم من الداخلية ويوسف حسن لاعب وادي دجلة ومحمد السيد شيكا من بتروجت وميدو العطار من النصر وطلبة محمد من الألومنيوم.

وضم إنبي 4 لاعبين من القسم الثاني هم صلاح زايد من دكرنس وأحمد كالوشا من النصر وعلي أوسكار من دمنهور وسيف الخشاب من سبورتنج السكندري، وستواجد أدهم حامد لاعب النصر في صفوف البنك الأهلي.