الجمعة 16 سبتمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رويترز: البنوك اللبنانية تستعد لغلق أبوابها خوفًا من الهجمات المتكررة

جريدة الدستور
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تستعد البنوك اللبنانية لإغلاق أبوابها، لمدة ثلاثة أيام في الأسبوع المقبل، بسبب زيادة هجمات المودعين الساعين للحصول على أموالهم بالقوة.

وقال مصرفيان، لوكالة «رويترز»، إن البنوك اللبنانية ستغلق أبوابها لثلاثة أيام الأسبوع المقبل بسبب مخاوف أمنية وسط زيادة في هجمات المودعين.

ومنعت البنوك اللبنانية معظم المودعين من الحصول على مدخراتهم منذ أن تفاقمت الأزمة الاقتصادية قبل ثلاث سنوات، ليصبح الكثير من السكان غير قادرين على دفع تكاليف الاحتياجات الأساسية.

وشهدت الأيام الأخيرة هجمات مسلحة على عدة بنوك في لبنان، من مودعين يطالبون بالحصول على ودائعهم.

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