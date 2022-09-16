الجمعة 16 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

فريق بريطانى يقدم دورة تدريبية لضباط القوات المسلحة فى الأمن والدفاع بأكاديمية ناصر

أكاديمية ناصر
أكاديمية ناصر
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في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الارتقاء بمستوى التدريب ونقل وتبادل الخبرات العلمية والعملية مع مختلف الدول والثقافات الأجنبية، استضافت أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا فريق التدريب المتنقل البريطاني، وذلك لعقد دورة تدريبية لعدد من ضباط القوات المسلحة في مجالي الدفاع والأمن، والتي استمرت لعدة أيام.

تضمنت الدورة التدريبية إلقاء عدد من المحاضرات مدعومة بالعروض التقديمية في مختلف موضوعات الدفاع والأمن، وتنفيذ عدد من التمارين العملية وجلسات النقاش الجماعية، ما يسهم في صقل مهارات المتدربين ويعظم من إمكانياتهم وقدراتهم في هذه المجالات.    

واختتمت الدورة بتنفيذ جلسة ختامية لاستعراض ما تم من أنشطة خلال فترة التدريب، والذي عكس مدى ما وصل إليه الضباط المشاركون في التدريب من مستوى راقٍ يؤهلهم لتولي الوظائف العليا.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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