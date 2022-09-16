القوات الإسرائيلية تشن حملة اعتقالات ضد الفلسطينيين فى الضفة الغربية

شنت قوات الجيش الإسرائيلي، وكذلك جهاز الأمن العام «الشاباك»، وحرس الحدود الإسرائيلي، حملة اعتقالات تعسفية خلال الليل، في أنحاء الضفة الغربية المحتلة.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عن أن القوات اعقتلت 17 فلسطينيًا من أنحاء الضفة الغربية، كما صادرت العديد من الأسحلة.

وكذلك اعتقلت القوات الإسرائيلية، صباح اليوم، 22 طالبا فلسطينيا من جامعة «بيرزيت»، خلال اقتحامها منطقة «عين الزرقاء»، وفي وقت لاحق أفرجت عن 12 طالبا، وأبقت على 10 آخرين، لم تعرف هويتهم بعد.

وأضافت المصادر- حسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»- أن مواجهات اندلعت في القرية بين قوات الاحتلال والفلسطينيين، دون وقوع إصابات.