الجمعة 16 سبتمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

القوات الإسرائيلية تشن حملة اعتقالات ضد الفلسطينيين فى الضفة الغربية

القوات الإسرائيلية
القوات الإسرائيلية
ads

شنت قوات الجيش الإسرائيلي، وكذلك جهاز الأمن العام «الشاباك»، وحرس الحدود الإسرائيلي، حملة اعتقالات تعسفية خلال الليل، في أنحاء الضفة الغربية المحتلة.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عن أن القوات اعقتلت 17 فلسطينيًا من أنحاء الضفة الغربية، كما صادرت العديد من الأسحلة.

وكذلك اعتقلت القوات الإسرائيلية، صباح اليوم، 22 طالبا فلسطينيا من جامعة «بيرزيت»، خلال اقتحامها منطقة «عين الزرقاء»، وفي وقت لاحق أفرجت عن 12 طالبا، وأبقت على 10 آخرين، لم تعرف هويتهم بعد.

وأضافت المصادر- حسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»- أن مواجهات اندلعت في القرية بين قوات الاحتلال والفلسطينيين، دون وقوع إصابات.

الجيش الإسرائيلي إسرائيل الشاباك حرس الحدود الضفة الغربية حملة اعتقالات

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلاح الشائعات

الأكثر قراءة

رابط موقع صندوق الاسكان الاجتماعي لحجز شقق الإعلان 16 لسنة 2022 فور طرحها

وزير الاتصالات: توطين صناعة الإلكترونيات بتكليف رئاسى.. وإنتاج 16 مليون هاتف مصرى

موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعى 2022 وأسعار الوحدات السكنية

100 جنيه زيادة بأسعار طن الأرز الشعير

البحث عن مسن وطفل سقطا من معدية أشمنت فى النيل ببنى سويف (صور)

القمح الروسى يسجل 8300 جنيه للطن فى السوق المحلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبد العزيز

أخلاق الكبار.. وأخلاق الصغار

د. محمد عفيفي

المصيف زمان.. «رأس البر»

فهمي عبدالسلام

مذكرات د. هيكل.. الوجه الآخر لسعد زغلول

محمد العسيري

المدارس الخاصة تتحدى رضا حجازى

ماجد حبته

أمريكيون يقلقهم حال العالم!

مدحت بشاى

«فاطمة تعلبة».. وإدارة الوعى العلمى

د هند جاد

قوة «نون».. وفقه الرجال

حسين دعسة

فاجعة انهيار عمارة سكنية.. صرخة الملك عبدالله.. نحو الإنقاذ والنجاة

صور

مناقشة وتوقيع كتاب «هيكل والإخوان» لـ محمد الباز

الشهاوى يشهد حفل توقيع كتاب «هيكل والإخوان» لـ«الباز»

مناقشة وتوقيع كتاب «هيكل والإخوان» لمحمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الخارجية الإماراتى: الاتفاق الإبراهيمى أدى إلى علاقة مزدهرة مع إسرائيل

القوات الإسرائيلية تشن حملة اعتقالات ضد الفلسطينيين فى الضفة الغربية

تصاعد التوترات بالضفة الغربية: أمريكا تسعى لضمان التنسيق الأمنى بين إسرائيل والسلطة