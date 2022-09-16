طالبان تتهم واشنطن بـسلب أصول أفغانستان المجمدة

اتّهمت سلطات طالبان الولايات المتّحدة بـ "سلب" الأصول الأفغانية بعدما كشفت واشنطن عن خطط لتأسيس صندوق في الخارج لإدارة 3.5 مليارات دولار من احتياطات أفغانستان المصادرة.

وردا على إعلان واشنطن أمس أن المبلغ سيودع صندوقا يدار مهنيا لعدم ثقتها بتسليم أموال البلاد إلى طالبان، قال الناطق باسم الحكومة الأفغانية ذبيح الله مجاهد إن "الولايات المتحدة سلبت أصول الشعب الأفغاني".

وفي تصريح نقلته وكالة "فرانس برس"، أضاف مجاهد: "نعتبر الأمر غزوا يستهدف أملاك الأفغان.. هذه الأصول ليست ملك الولايات المتحدة".

وطالب بالإفراج عن الأموال "دون أي شروط".

وكانت الولايات المتحدة جمّدت أصولا يملكها المصرف المركزي الأفغاني بقيمة 7 مليارات دولار مع عودة طالبان إلى السلطة في أغسطس من العام الماضي، ما فاقم أزمة فقر تسبّب بها انهيار النظام السابق وتعليق المساعدات الخارجية.

وفي وقت سابق هذا العام، كشف الرئيس الأميركي جو بايدن عن خطة لتقسيم المبالغ النقدية ليخصّص نصفها كمساعدات لأفغانستان والنصف الثاني لضحايا اعتداءات 11 سبتمبر التي أدّت إلى غزو ذلك البلد بقيادة الولايات المتحدة.

ومذاك، يطالب قادة كابول الجدد واشنطن بالإفراج عن المساعدات النقدية في وقت عانت فيه أفغانستان من أزمة غذاء خلال الشتاء وانهيار اقتصادي، وهي ظروف رافقها زلزال مدمّر.