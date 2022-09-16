الجمعة 16 سبتمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البنك الدولى يحذر من ركود مدمر ويقول: هناك دول بدأت بالفعل فى الانهيار

البنك الدولى
البنك الدولى
ads

قال البنك الدولي إن البنوك المركزية الرائدة تدفع الاقتصاد العالمي إلى ركود مدمر العام المقبل، في حال تم رفع أسعار الفائدة بشكل كبير للغاية خلال الأشهر المقبلة.

 

ودعا البنك الدولي السلطات النقدية في الاقتصادات الكبرى إلى تنسيق إجراءاتها لتقليل التأثير الإجمالي للتشديد، حسبما نقلت صحيفة "فايننشال تايمز".

 

وحث البنك الدولي الحكومات على توفير الإغاثة المستهدفة للأسر الضعيفة بدلا من الاعتماد على سياسة نقدية أكثر صرامة.

 

وقال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس إن الزخم في الاقتصاد العالمي آخذ في التراجع وإن المزيد من البلدان بدأت بالفعل في الانهيار.

 

وأضاف "قلقي العميق هو أن هذه الاتجاهات ستستمر، مع عواقب طويلة الأمد مدمرة للناس في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية".

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلاح الشائعات

الأكثر قراءة

رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2022 على موقع التنسيق الإلكتروني

رابط موقع صندوق الاسكان الاجتماعي لحجز شقق الإعلان 16 لسنة 2022 فور طرحها

موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعى 2022 وأسعار الوحدات السكنية

أمين عام الأمم المتحدة: جائحة كورونا مستمرة والتعافى منها غير متكافئ

طالبان تتهم واشنطن بـسلب أصول أفغانستان المجمدة

البنك الدولى يحذر من ركود مدمر ويقول: هناك دول بدأت بالفعل فى الانهيار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

المصيف زمان.. «رأس البر»

فهمي عبدالسلام

مذكرات د. هيكل.. الوجه الآخر لسعد زغلول

محمد العسيري

المدارس الخاصة تتحدى رضا حجازى

ماجد حبته

أمريكيون يقلقهم حال العالم!

مدحت بشاى

«فاطمة تعلبة».. وإدارة الوعى العلمى

د هند جاد

قوة «نون».. وفقه الرجال

حسين دعسة

فاجعة انهيار عمارة سكنية.. صرخة الملك عبدالله.. نحو الإنقاذ والنجاة

د. أحمد مجاهد

صلاح جاهين.. شاعر الحلم المكسور

صور

مناقشة وتوقيع كتاب «هيكل والإخوان» لـ محمد الباز

الشهاوى يشهد حفل توقيع كتاب «هيكل والإخوان» لـ«الباز»

مناقشة وتوقيع كتاب «هيكل والإخوان» لمحمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

تصاعد التوترات بالضفة الغربية: أمريكا تسعى لضمان التنسيق الأمنى بين إسرائيل والسلطة

لأول مرة.. وزير الخارجية الإماراتى يصل إسرائيل

الأمم المتحدة: قصف إسرائيل مطار دمشق أوقف وصول المساعدات إلى سوريا