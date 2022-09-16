الجمعة 16 سبتمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

النيجر تعلن مقتل 7 عناصر من جماعة بوكو حرام وتوقيف 30 متآمرا

الجيش النيجري
الجيش النيجري
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أعلن الجيش النيجري أنّ وحداته قتلت خلال الأسبوعين الماضيين سبعة إرهابيين وأوقفت حوالى 30 متآمراً مع جماعة بوكو حرام في عمليات نفذّتها في جنوب شرق البلاد.

 

وقالت وزارة الدفاع النيجيرية في نشرتها الأسبوعية للعمليات العسكرية إنّ الجيش قتل هذا الأسبوع "سبعة إرهابيين" في بلدة غيسكيرو القريبة من الحدود مع نيجيريا، و"فكّك" في مقاطعة نغويمي الواقعة إلى الشمال قرب تشاد عدداً من "المخابئ" التي تستخدم لاحتجاز المخطوفين على أيدي الحركة.

 

وأضافت النشرة أنّ الجيش أوقف "ستّة متآمرين مع بوكو حرام" خلال عملية عسكرية في منطقة تومور (جنوب شرق).

 

وأكّدت الوزارة في نشرتها أنّ الجيش اعترض في 9 أيلول/سبتمبر "نحو ثلاثين فرداً من جنسية أجنبية" كانوا ينقلون "معدات مختلفة مرسلة إلى عناصر من بوكو حرام"، وأوقف هؤلاء "المتآمرين" مع الحركة.

 

وإذ أوضح الجيش أنّ هذه المجموعة أوقفت بالقرب من كينتشاندي في منطقة ديفا (جنوب شرق)، لم يكشف عن جنسية أفرادها، مؤكّداً أنّه "وضعهم في تصرّف سلطات بلدهم".

 

لكنّ مصادر محليّة أكّدت لوكالة فرانس برس أنّ الموقوفين هم "مواطنون نيجيريون".

 

ومنذ سنوات تشهد النيجر وجارتها بوركينا فاسو هجمات تشنّها جماعات تابعة لتنظيمي داعش والقاعدة.

 

وتسبّبت هذه الهجمات في مقتل آلاف الأشخاص في كلا البلدين وتهجير مئات الآلاف.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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