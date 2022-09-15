الخميس 15 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ضبط شخص بتهمة الاستيلاء على مبالغ مالية من مصريين أمام السفارة الكويتية

جريدة الدستور
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أفادت سفارة الكويت بالقاهرة بأن السلطات المصرية ألقت القبض على أحد الأشخاص بتهمة النصب والاحتيال والاستيلاء على مبالغ مالية من مواطنين مصريين أمام مبنى السفارة بحجة مساعدتهم في الإسراع بإنهاء إجراءات التصديق على أذونات العمل وأنه جار التحقيق مع المتهم لدى السلطات المصرية.

وأهابت السفارة، في بيان صحفي، اليوم الخميس، بالمراجعين  أخذ الحيطة والحذر والإبلاغ عن مثل تلك الحالات للسلطات المختصة.

وأكدت السفارة أنها لا تتعامل مع أي جهة خارجية لاستقبال الطلبات الخاصة بتصديق وتوثيق المستندات الرسمية.

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