الجمعة 16 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة أوراق 3 متهمين تخلصوا من تاجر مواشى بالأقصر للمفتى

محكمة
محكمة
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قررت محكمة الجنايات، اليوم الخميس، إحالة أوراق 3 متهمين لفضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، وذلك على خلفية قيامهم بقتل تاجر مواشي عمدًا مع سبق الإصرار وسرقة المواشي، فضلًا عن الشروع في قتل والدته وإعاقتها حركيًا وفقدها النطق.

كان قد تلقى مركز شرطة أرمنت جنوب الأقصر بلاغًا يفيد بمقتل "حسن. ي"، وسرقة مواشي وهاتف محمول كان يمتلكهما، والشروع في قتل  والدته "ب. س"، 62 سنة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث وبإجراء التحريات اللازمة تبيّن قيام ثلاثة أشخاص بالتخلص من المجني عليه باستخدام سلاح ناري وآخر أبيض، فضلًا عن الاعتداء عليه بالعصا ليلفظ أنفاسه الأخيرة وسرقة مواشي والاعتداء على والدته المقيمة معه، وهم كل من "عمرو. ع. خ"، 24 سنة، تاجر مواشي، ومقيم بأرمنت الحيط، و"محمد. م"، و"إبراهيم. ع"، 21 سنة، ومقيم بالغرز بمركز أرمنت.

وتبين من التحريات مرور المتهم الأول بضائقة مالية قرر على إثرها سرقة المجني عليه واستغلال كون مسكنه خارج الكتلة السكنية، وخلال شعور المجني عليه بالمتهمين اشتبك معهم وانهال عليه المتهمون بالضرب مستخدمين سلاحا ناريا وعصا وسلاحا أبيض، عبارة عن سكين، حيث ضربه المتهم الأول بالعصا والثاني طعنه بسكين والثالث أصابه بطلق ناري بالرأس ولم يتركوه حتي لفظ أنفاسه الأخيرة وقاموا بالشروع في قتل والدته بالتعدي على رأسها بعصا عدة ضربات وتركوها بعد أن ظنوا أنها فارقت الحياة وتمكنوا من سرقة رءوس الماشية.

وتم تحديد مكان اثنين من المتهمين بمعرفة رجال المباحث وعقب استصدار أمر ضبط وإحضار المتهمين من النيابة العامة تم القبض عليهما وضبط السلاح المستخدم في الجريمة، وبحوزة أحدهما مبلغ مالي عبارة عن 9 آلاف جنيه أقر المتهم بأنه حصيلة بيع إحدى رءوس الماشية التي قام بسرقتها، فضلًا عن اتفاقه مع أحد الأشخاص بنقل المواشي من حوش المجني عليه وباع أحدها بمركز إسنا، بينما سلم بقية المواشي لأحد الأشخاص بمركز الطود لسداد ديون عليه دون أن يعلم أنها متحصلات جريمة.

محكمة جنايات إحالة 3 متهمين قتل تاجر مواشي سرقة

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلاح الشائعات

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