الجمعة 16 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الحكومة البولندية تضع سقفًا لأسعار كهرباء المنازل

كهرباء
كهرباء
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قدّمت الحكومة البولندية اقتراحًا لتثبيت أسعار الكهرباء للمنازل خلال العام المقبل في خطوة يمكن أن تكلف الخزانة العامة أكثر من 30 مليار زلوتي (6.4 مليار دولار).

وقال ماتيوش مورافيتسكي، رئيس وزراء بولندا، في مؤتمر صحفي: "إن البولنديين سيدفعون خلال العام المقبل نفس أسعار الكهرباء التي يدفعونها خلال العام الحالي، إذا لم يزد استهلاكهم عن 2000 كيلووات/ ساعة".

أضاف: "وترى الحكومة أن استهلاك نحو ثلثي المنازل البولندية في هذا النطاق"، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء.

وأشار إلى أن البولنديين يتحملون تكلفة سياسة الطاقة الخطأ في الاتحاد الأوروبي والحرب في أوكرانيا.

ولفت إلى أن مساعدة المواطنين على تجاوز هذه الأوقات الصعبة تعتبر مصلحة وطنية، "وفي حالة أخرى سنرى أسعار الطاقة ترتفع بمقدار ثلاثة أو أربعة أمثال".

في الوقت نفسه سيتولى جهاز تنظيم الكهرباء في بولندا تحديد سعر الكهرباء للكميات التي تزيد على 2000 كيلووات/ ساعة في وقت لاحق، في حين ستقدم الحكومة تخفيضات للأسر التي تخفض استهلاكها من الكهرباء بنسبة 10% أو أكثر.

يأتي هذا البرنامج في الوقت الذي تتراجع فيه شعبية الحكومة البولندية قبل الانتخابات العامة المقررة، حيث يشعر الناخبون بالغضب بعد وصول معدل تضخم أسعار المستهلك إلى نحو 16%.

بولندا سقف لأسعار الكهرباء ​الإتحاد الأوروبي سياسة الطاقة ماتيوش مورافيتسكي رئيس وزراء بولندا

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