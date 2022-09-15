المؤبد لسائق بتهمة قتل صديقه لخلاف على 1000 جنيه بالقاهرة

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، سائق بالسجن المؤبد فى اتهامه بقتل صديقه لخلاف على 1000 جنيه، بدائرة قسم شرطة الساحل.

وكشف قرار الإحالة أن "أسامة.ع" سائق، قتل المجني عليه "جمال. م" سائق، حيث قام المتهم باستدراج المجني عليه بحجة شراء قطع غيار للسيارة، وأعد لهذا الغرض سلاحا أبيض "مطواة"، وذلك إثر خلافات بينهما على مبلغ قام المجني عليه بأخذه ليسدد قسط توك توك ورفض إعادته.

وكشفت أقوال الضابط مجري التحريات في الواقعة، أن تحرياته السرية توصلت أن المجني عليه مدان للمتهم، ورفض إعادة النقود له، والاستماع كما استمعوا لأقوال أسرة المجني عليه، الذين أكدوا أن المتهم قتل المجني عليه لخلافات بينهما على مبلغ مالي.

وكان قسم شرطة الساحل، تلقى بلاغا من الأهالي بسقوط المجني عليه غارقا في دمائه إثر مشاجرة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين سائق وصديقه وتوفي المجني عليه في الحال والاستماع لأقوال شهود العيان، وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الواقعة تم التوصل إلى المتهم.

وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن السلاح المستخدم في جريمته، وتحرر المحضر اللازم.