الخميس 15 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«التنمية المحلية» تكشف حقيقة استقالة الوزير

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية
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كشف د.خالد قاسم، المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، عن حقيقة استقالة اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية من منصبه.

وقال قاسم، في بيان، اليوم الخميس، إن وزير التنمية المحلية يمارس عمله من المكتب بشكل طبيعي، وما تم تداوله عبر وسائل التواصل من شائعات لا تمت للواقع بصلة.

في وقت سابق، تعرض اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، و6 آخرين في حادث تصادم سيارة نقل ثقيل مع 3 سيارات، وذلك في الكيلو 60 بطريق وادي النطرون - تقاطع طريق البترول مع وادي النطرون، وتم نقلهم على الفور إلى مستشفى العلمين النموذجي.

وتوفي السبت الماضي، محمد علي عبدالجواد، البالغ من العمر 42 عاما، أحد السائقين بوزارة التنمية المحلية، خلال تلقيه العلاج بمستشفى العلمين النموذجي، عقب إصابته في الحادث المروري الذي تعرض له موكب وزير التنمية المحلية خلال شهر أغسطس الماضي.

ووجه الوزير القطاعات المعنية بالوزارة بسرعة العمل على إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بخروج الجثمان من المستشفى؛ لإنهاء مراسم الجنازة وتقديم كل التيسيرات لأسرة الفقيد.

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلاح الشائعات

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