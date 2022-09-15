تجديد حبس عاطل ابتز ربة منزل بصور شخصية بالجيزة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة تجديد حبس عاطل 15 يومًا على ذمة التحقيقات فى اتهامه بابتزاز سيدة وإرسال صور شخصية لها على حسابها الشخصي بدائرة مركز شرطة أبو النمرس.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغا من سيدة تتهم فيه مجهول بابتزازها وإرسال رسائل وصور شخصية لها عبر حسابها الشخصي وعبارات تتضمن ابتزازها.

وعقب تقنين الإجراءات وبالاستعانة بالتقنيات الحديثة توصلت جهود الأجهزة الأمنية إلى أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة أبو النمرس بالجيزة، تم استهدافه وضبطه، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.