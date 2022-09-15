الخميس 15 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

القوات الخاصة المصرية والعمانية تنفذ التدريب المشترك «قلعة الجبل» بسلطنة عمان

القوات الخاصة المصرية
القوات الخاصة المصرية والعمانية تنفذ التدريب المشترك
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نفذت القوات الخاصة المصرية والعمانية التدريب المشترك «قلعة الجبل»، الذى أجريت فعالياته فى المدة من 4-15/ 9/ 2022 بولاية الجبل الأخضر بسلطنة عمان.

يأتي هذا فى إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الصديقة والشقيقة لدعم علاقات التعاون بمختلف المجالات العسكرية.

واشتمل التدريب على عدد من الأنشطة والفعاليات التى تضمنت عقد مجموعة من المحاضرات النظرية فى مختلف الموضوعات للتعرف على الخبرات القتالية للجانبين، وتحقيق الدمج والتجانس بين القوات المشاركة لتوحيد المفاهيم وصقل المهارات لكلا الجانبين، والتدريب على تنفيذ دوريات استطلاع الكمائن والإغارة، والتدريب على أعمال القتال فى المناطق المبنية والجبلية، وكذا تم تنفيذ عدد من الرمايات بمختلف الأسلحة ومن مختلف الأوضاع.

القوات الخاصة المصرية والعمانية تنفذ التدريب المشترك 

واختتم التدريب بتنفيذ بيان عملى لاقتحام قرية حدودية من خلال القيام بتأمين المبانى الحيوية وتطهيرها وإخلاء المصابين واستعادة السيطرة على المناطق داخل القرية.

القوات الخاصة المصرية والعمانية تنفذ التدريب المشترك 

يهدف التدريب إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة للعناصر المشاركة فى تنفيذ وإدارة العمليات المشتركة، كما يؤكد عمق علاقات الشراكة الاستراتيجية والتنسيق المشترك والقدرة على التخطيط والتنفيذ للمهام مما يدعم علاقات التعاون العسكرى بين البلدين.

حضر المرحلة الختامية للتدريب عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والعمانية.

القوات الخاصة المصرية والعمانية تنفذ التدريب المشترك 

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلاح الشائعات

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