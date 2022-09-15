الخميس 15 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

انطلاق فعاليات التدريب البحرى المشترك المصرى الفرنسى «كليوباترا- 2022»

فعاليات التدريب البحري
فعاليات التدريب البحري المشترك المصري الفرنسي
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فى إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الصديقة والشقيقة لتعزيز آفاق التعاون العسكرى ودعم جهود الأمن والاستقرار بالمنطقة، انطلقت فعاليات التدريب البحرى المشترك المصرى الفرنسى (كليوباترا- 2022) والذى يستمر لعدة أيام بالمياه الإقليمية الفرنسية.

وصلت إلى ميناء طولون بفرنسا الفرقاطة طراز جوويند سجم (المعز) وعدد من عناصر القوات الخاصة البحرية للمشاركة فى فعاليات التدريب. 

فعاليات التدريب البحري المشترك المصري الفرنسي 

ويعد تدريب «كليوباترا» من أقوى وأكبر التدريبات البحرية المشتركة التى تنفذها مصر وفرنسا.

وبدأت الأنشطة التدريبية بعقد مؤتمرات التنسيق لتوحيد المفاهيم القتالية وتنفيذ إجراءات إختبار المعدات استعدادا لتنفيذ تدريبات ما قبل الإبحار.

كما يهدف التدريب إلى صقل مهارة العناصر المشاركة فى تنفيذ وإدارة العمليات البحرية المشتركة وفقاً لأساليب ومنظومات القتال البحرى الحديثة.

فعاليات التدريب البحري المشترك المصري الفرنسي 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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