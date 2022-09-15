محمد عوض بحر مستشارًا لرئيس جامعة الأزهر للشئون الهندسية

أصدر الأستاذ الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، قرارًا بتكليف الأستاذ الدكتور محمد عوض بحر، أستاذ الهندسة الإنشائية والأساسات، بقسم الهندسة المدنية بكلية الهندسة بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، مستشارًا هندسيًّا لرئيس جامعة الأزهر.

حصل الدكتور محمد عوض بحر على درجة الدكتوراه في الهندسة الإنشائية تخصص ميكانيكا التربة وهندسة الأساسات من دولة اليابان في مجال هندسة الزلازل الجيوتقنية إحدى التخصصات الفريدة للهندسة الإنشائية وتدرج في وظائف السلك الجامعي داخل الجامعة إضافة إلى المشاركة في إدارة مركز الأعمال والاستشارات الهندسية بالجامعة لفترات متعددة، وهو الآن مقرر اللجنة الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين (هندسة إنشائية وتشييد)، وفي مجال البحث العلمي يوجد له أكثر من 60 بحثًا علميًّا منشورًا بالمجلات العلمية والمؤتمرات المحلية والدولية، كما له إسهامات في ترجمة العلوم في تخصص هندسة الزلازل من خلال ترجمة كتاب: «أضرار الزلازل: الأساسيات الهندسية والدروس المستفادة» وله خبرات هندسية تطبيقية كمهندس استشاري في مجالات التصميم ودراسات الموقع إضافة إلى مجالات دراسة الجدوى والتقييم الهندسي في كل من مصر واليابان ودول الخليج.

وهو عضو بارز في مجلس إدارة الجمعية المصرية للهندسة الجيوتكنيكية إضافة إلى عضوية اللجنة الدائمة لتحديث كود البناء - كود الهندسة الجيوتقنية والأساسات بالمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء التابع لوزارة الإسكان، أشرف وناقش عديدًا من الرسائل العلمية (ماجستير ودكتوراه) وشارك في عديد من المؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية.

في سياق متصل، قدم الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على قطاعي المستشفيات وخدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة؛ التهنئة إلى الدكتور جمعة سند، أستاذ الكيمياء المساعد بكلية العلوم بنين جامعة الأزهر بأسيوط؛ لحصوله على جائزة "الحد من النفايات" من المجلس الأعلى للمياه ووزارة الخارجية.

وأعلن نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث أن البحث العلمي هو القاطرة الحقيقية للتنمية في الجمهورية الجديدة بقيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.