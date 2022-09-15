ضبط أطنان منظفات مجهولة المصدر فى القاهرة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

ونجحت الجهود في ضبط 2,5 طن منظفات صناعية "متعددة الأغراض" – 290 عبوة مستحضرات تجميل "كريمات" بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستخدام ذات أثر بالغ الضرر على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن محل لتجارة المنظفات الصناعية بمحافظة القاهرة.