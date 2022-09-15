ضبط 11 طن مقطعات لحوم ودواجن فاسدة في القاهرة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

ونجحت الجهود في ضبط 11٫269 طن مقطعات لحوم ودواجن – دهون حيوانية – مفروم لحوم معبأة داخل عبوات بدون بيانات ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المديرين المسئولين عن 3 ثلاجات لحفظ السلع الغذائية ومصنعين لمصنعات وفرم اللحوم بمحافظة القاهرة.