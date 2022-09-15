الخميس 15 سبتمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 4.2 طن سكر مخصص للبطاقات التموينية

سكر
سكر
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واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

كما اضطلعت الإدارة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والجهات المعنية بتنفيذ حملات لضبط السلع الغذائية "مجهولة المصدر" وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي والمنتجات المغشوشة والمقلدة والمهربة جمركيًا بنطاق مديرية أمن (أسيوط)، عن ضبط (171) قضية بإجمالي مضبوطات بلغت (12٫335 طن – 407595 عبوة – 918 بطاقة – 100 أسطوانة بوتاجاز)، أبرزها ضبط (مالك مصنع لتعبئة السكر - بمحافظة أسيوط) وبحوزته كمية قدرها (4,2 طن "سكر تموينى") مخصص ربطًا على البطاقات التموينية تم تجميعها لإعادة تعبئتها داخل عبوات سكر حر وإعادة طرحها للبيع بالأسواق مستوليًا على الدعم المقرر لها.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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