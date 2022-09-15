ضبط مدير بنزينة قبل بيع 74 ألف لتر وقود في السوق السوداء

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

أسفرت الحملات عن ضبط المدير المسؤول عن مخبز بلدي بمحافظة القاهرة لتصرفه فى كمية قدرها 85,12 طن دقيق بلدي مدعم بالبيع في السوق السوداء وكذا تجميعه 700 كيلوجرام دقيق بلدي مُدعم وعدم إثباتها بسجل حركة الدقيق للاتجار بها في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم ضبط 8,88 طن مكرونة وأرز أبيض ودقيق أبيض لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد البيع بأزيد من السعر المتداول، وبحوزة المدير المسؤول محل لتجارة السلع الغذائية بمحافظة القليوبية، وضبط المدير المسؤول عن محطة لتموين السيارات بمحافظة القليوبية وبحوزته كمية قدرها 74200 لتر بنزين وسولار، قام بتجميعها بقصد الاتجار بها في السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمي لتحقيق أرباح غير مشروعة.