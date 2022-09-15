ضبط المدير المسئول عن مخزن مواد غذائية دون ترخيص بالجيزة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

وأسفرت الحملات عن ضبط (18 طن "دقيق أبيض"– 6000 لتر "زيت طعام") بدون مستندات مجهولة المصدر تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق، مما يؤدى إلى الإضرار بالاقتصاد المصرى بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن مخزن مواد غذائية "بدون ترخيص") بمحافظة الجيزة.