واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

وأسفرت الحملات عن ضبط (45) قضية استيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (11,200 طن "أسمدة - سكر" مدعم – 97908 لتر مواد بترولية –1296 إسطوانة بوتاجاز)، بحجم مضبوطات بلغت (145٫175 طن – 6000 لتر "زيت طعام " – 18188 عبوة "سجائر" – 97908 لتر مواد بترولية – 1044 بطاقة ذكية – ماكينة – 100 رغيف خبز بلدى – 1296 إسطوانة بوتاجاز – 2950 عبوة "أعشاب").