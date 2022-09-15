الخميس 15 سبتمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 45 قضية استيلاء على السلع المدعومة

السلع
السلع
ads

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

وأسفرت الحملات عن ضبط (45) قضية استيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (11,200 طن "أسمدة - سكر" مدعم  – 97908 لتر مواد بترولية –1296 إسطوانة بوتاجاز)، بحجم مضبوطات بلغت (145٫175 طن – 6000 لتر "زيت طعام " – 18188 عبوة "سجائر" – 97908 لتر مواد بترولية – 1044 بطاقة ذكية – ماكينة – 100 رغيف خبز بلدى – 1296 إسطوانة بوتاجاز – 2950 عبوة "أعشاب").

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلاح الشائعات

الأكثر قراءة

رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2022 على موقع التنسيق الإلكتروني

رابط موقع صندوق الاسكان الاجتماعي لحجز شقق الإعلان 16 لسنة 2022 فور طرحها

الأهلي يرسل قائمة الموسم الجديد لاتحاد الكرة اليوم.. ويحسم ملف الراحلين 15 أكتوبر

معلومات الوزراء: 200 عام على فك رموز الكتابة المصرية القديمة (فيديو)

السياحة العالمية تحتفل بمرور 200 عام على فك رموز حجر رشيد

حماية كاملة.. استعدادات مطروح لموسم الشتاء لمواجهة السيول (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

قوة «نون».. وفقه الرجال

حسين دعسة

فاجعة انهيار عمارة سكنية.. صرخة الملك عبدالله.. نحو الإنقاذ والنجاة

د. أحمد مجاهد

صلاح جاهين.. شاعر الحلم المكسور

خالد عكاشة

التهديد العالمى للإخوان المسلمين «٣»

ماجد حبته

نحو نظام عالمى أكثر عدلًا

أحمد الصغير

زيارة الرئيس السيسى لقطر والرد على حملة المتربصين!

نبيل عبدالفتاح

تحديات فى طريق الثقافة المصرية

إبراهيم داود

حماية الثقافة المصرية

صور

جولة «الدستور» داخل مستشفى السلام الدولي بالقاهرة الجديدة

«المتحدة» والمهن التمثيلية: عقد ارعاية بلاتيني لمهرجان القاهرة للدراما

عمال المسابك.. النار صديق دائم

محطة تل أبيب

المزيد

تصاعد التوترات بالضفة الغربية: أمريكا تسعى لضمان التنسيق الأمنى بين إسرائيل والسلطة

لأول مرة.. وزير الخارجية الإماراتى يصل إسرائيل

الأمم المتحدة: قصف إسرائيل مطار دمشق أوقف وصول المساعدات إلى سوريا