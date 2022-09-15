ضبط 1609 قضايا تموينية متنوعة في 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

أسفرت الحملات عن ضبط 1609 قضية تموينية متنوعة من بينها ضبط قضية حجب سلع استراتيجية بمضبوطات 18 طن دقيق أبيض و6000 لتر زيت طعام و463 قضية بيع أعلى من السعر الرسمي وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية بمضبوطات 5 أطنان أسمنت و46,475 طن دقيق أبيض ومكرونة وسكر وسمسم وزيت وأرز وأعلاف وأسمدة ومنظفات و2950 عبوة أعشاب و18188 عبوة سجائر.