الخميس 15 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اليوم.. محاكمة المتهم بالاعتداء على زوجته الأجنبية فى المعادى

جريدة الدستور
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تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، الخميس، جلسات محاكمة المتهم بالاعتداء على زوجته عربية الجنسية طعنًا وسكب ماء مغلي على جسدها في حي المعادي.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار الدكتور عمر الشريف، وعضوية المستشارين هشام الدرندلي ورياض أبوزيادة، وأمانة سر محمد طه.

وأحالت النيابة العامة المتهم "أحمد.م"، إلى محكمة الجنايات (محبوسًا)، على خلفية اتهامه بالشروع في قتل المجني عليها زوجته "نورا.م"، عمدًا بغير سبق إصرار أو ترصد بأن استل سلاحه الأبيض محل الاتهام، على إثر مشادة كلامية نشبت بينهما، وما إن ظفر بها حتى انهال عليها بطعنات عدة استقرت بشتى أنحاء جسدها ثم سكب عليها الماء الساخن محدثًا بها الإصابات قاصدًا من ذلك إزهاق روحها إلا أنه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل له فيه، ألا وهو نقل المجني عليها للمشفى وتداركها بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.

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وائل لطفي

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