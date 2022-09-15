الخميس 15 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

سيدة تمزيق جسدى ابنتى عمها بـ«كتر» بسبب خلافات على الميراث بالهرم

حبس سيدة
حبس سيدة
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أقدمت سيدة على تمزيق جسدي ابنتي عمها بـ "كتر" بسبب خلافات بينهن بسبب الميراث بمنطقة الهرم. 

 

كانت قد تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا يفيد بإصابة سيدتين شقيقتين إحداهما بطعنة نافذة وأخرى بجرح قطعي نتيجة التعدي عليهما بآلة حادة، فور إخطار اللواء هشام أبو النصر مدير امن الجيزة وجه بسرعة الانتقال لفحص ملابسات البلاغ. 

 

وكشفت التحريات التي أجريت بقيادة اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة للمباحث والعقيد هاني الحسيني مفتش مباحث قطاع غرب الجيزة إلى أن ابنة عم المجني عليهما وراء ارتكاب الواقعة بعد نشوب خلاف بينهما على الميراث ما أدى إلى تسديدها عدة ضربات لهما بـ "كتر" فأصيب إحداهما بطعنة نافذة والأخرى جروح قطعية. 

 

ونجحت قوة أمنية في إلقاء القبض على المتهمة ونقل المصابتين إلى المستشفى وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأحيل للنيابة العامة للتحقيق.

سيدة تمزيق ابنتي عمها كتر خلافات الميراث

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلاح الشائعات

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