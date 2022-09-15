استقر أداء أغلب أسعار العملات الأجنبية وكذلك أسعار العملات العربية خلال تعاملات اليوم الخميس، ولكن ارتفع سعر صرف الدولار حيث وصل إلى 19.40 جنيه مصري للبيع ليكمل سلسلة من الارتفاعات التي بدأها قبل أسابيع.

وتعرض “الدستور” في التقرير التالي أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الخميس 15-9-2022.

أسعار العملات الأجنبية

بلغت أسعار العملات الأجنبية وأهمها الدولار سعر الدولار الأمريكي للشراء 19.300 جنيه مصري و19.4084 جنيه مصري للبيع.

وبلغت أسعار العملات الأجنبية ومنها سعراليورو : 19.6386جنيه مصري للشراء و19.7558 جنيه مصري للبيع.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني للشراء 22.6496 جنيه مصري للشراء و22.783 جنيه مصري للبيع.

وبلغ سعر الدولار الكندي للشراء 14.8777 جنيه مصري، ووصل سعر البيع إلى14.9687 جنيه مصري.

ووصل سعر الكرونة الدنماركية إلى 2.6412 جنيه مصري للشراء، و2.6562جنيه مصري للبيع.

ووصل سعر الكرونة النرويجية للشراء عند 1.9648 جنيه مصري و1.9765جنيه مصري للبيع.

وبلغ سعر الكرونة السويدية للشراء 1.8496 جنيه مصري ، وللبيع 1.8603جنيه مصري .

ووصل سعر الفرنك السويسري إلى 20.3082 جنيه مصري للشراء، وللبيع 20.4320 جنيه مصري.

وبلغ سعر الين الياباني للشراء 13.5826 جنيه مصري، وللبيع 13.6592 جنيه مصري.

وبلغ سعر اليوان الصيني للشراء 2.7865 جنيه مصري، وللبيع 2.8029 جنيه مصري.

وسعر صرف الدولار الأسترالي للشراء 13.3330 جنيه مصري، وللبيع 13.4092جنيه مصري.

أسعار العملات العربية

بلغ سعر الريال السعودي للشراء 5.1339 جنيه مصري، وللبيع 5.1645 جنيه مصري.

وبلغ سعر صرف الدينار الكويتي للشراء 62.6083 جنيه مصري، وللبيع 63.1167 جنيه مصري.

وسعر صرف الدرهم الإماراتي للشراء 5.2547 جنيه مصري وللبيع 5.2842جنيه مصري.

وسعر صرف الدينار البحريني للشراء 51.1960 جنيه مصري، وللبيع 51.4879 جنيه مصري.

وبلغ سعر الريال العماني للشراء 50.1321 جنيه و50.5427 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الريال القطري للشراء 5.2388 جنيه و5.3320 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدينار الأردني للشراء 27.1843 جنيه و27.3550 جنيه للبيع.