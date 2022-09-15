الخميس 15 سبتمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسعار الدواجن اليوم فى مصر 15-9-2022

أسعار الدواجن
أسعار الدواجن
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استقرت أسعار الدواجن عند نفس الحدود السعرية التي سجلتها أمس الأربعاء، حيث ظلت أسعار الدواجن البيضاء بين ٣١ جنيه و ٣٢ جنيه خلال تعاملات اليوم الخميس، وذلك في بورصات الدواجن حيث تختلف أسعار الدواجن من بورصة الدواجن الي المستهلك حيث تزيد عدة جنيهات تختلف من مكان لآخر.

 

وتعرض “الدستور” في التقرير التالي أسعار الدواجن اليوم في مصر 15-9-2022

 

أسعار الدواجن اليوم

 

  • أسعار الدواجن البيضاء         كيلو       31.00 جنيها         32.00 جنيها
  • أسعار الدواجن الساسو          كيلو       44.00 جنيها        45.00 جنيها
  • أسعار الدواجن البلدي           كيلو       35.00 جنيها         36.00 جنيها
  • أسعار الدواجن أمهات أبيض   كيلو       23.00 جنيها         24.00 جنيها

أسعار الكتاكيت اليوم

  • سعر كتكوت أبيض  يوم        06.50 جنيه         06.75 جنيه
  • سعر كتكوت ساسو  يوم        06.00 جنيهات         06.25 جنيه
  • سعر كتكوت بلدي   يوم        03.00 جنيهات         03.25 جنيه

 

ارتفاع ملحوظ في سعر قنطار القطن اليوم 2022

أسعار البط والرومي

 

  • كتكوت بط فرنساوي عمر      يوم من    06.50 جنيه      07.50 جنيه
  • كتكوت بط مسكوفي عمر       يوم من    14.00 جنيها    15.00 جنيها
  • كتكوت بط مولاردعمر يوم من            15.00 جنيها    15.50 جنيه
  • لحم بط فرنساوي    – من                  24.00 جنيها      24.50 جنيه
  • لحم بط مسكوفي      – من                 47.00 جنيها     47.25 جنيه
  • لحم بط مولارد       –من                   31.00 جنيها     32.50 جنيه
  • كتكوت رومي أسمر عمر يوم              16.50 جنيه        17.00 جنيها
  • كتكوت رومي بوم عمر شهر من          16.00 جنيها       16.50 جنيه
  • كتكوت رومي برونزي عمر يوم من      16.50 جنيه        17.00 جنيها
  • كتكوت رومي برونزي 500 جرام45 يوما من 44.00 جنيها إلى 44.50 جنيه

 

الزراعة: نحن على أعتاب الاكتفاء الذاتى فى قطاع الدواجن «فيديو»

أسعار الفراخ البيضاء فى البورصة الرئيسية للدواجن اليوم الأربعاء 14- 9- 2022

أسعار السمان اليوم

النوع                                 العمر       أقل سعر                 أعلى  سعر
كتكوت سمان أسمر بري        يوم        02.25 جنيه            02.50 جنيه
كتكوت سمان أبيض هجين      يوم        02.75 جنيه            03.00 جنيهات
كتكوت سمان هجين بياض     14 يوم   05.50 جنيه            06.00 جنيهات

أسعار البيض اليوم

النوعالفئةأقل سعرأعلى سعر
بيض أحمركرتونة68.00 جنيها69.00 جنيها
بيض أبيضكرتونة66.00 جنيها67.00 جنيها
بيض بلديكرتونة68.00 جنيها       69.00 جنيها

 

الدواجن اسعار الدواجن أسعار الدواجن اليوم اسعار السمان اليوم أسعار البط والرومي أسعار البيض اليوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلاح الشائعات

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