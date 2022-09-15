أسعار الدواجن اليوم فى مصر 15-9-2022

استقرت أسعار الدواجن عند نفس الحدود السعرية التي سجلتها أمس الأربعاء، حيث ظلت أسعار الدواجن البيضاء بين ٣١ جنيه و ٣٢ جنيه خلال تعاملات اليوم الخميس، وذلك في بورصات الدواجن حيث تختلف أسعار الدواجن من بورصة الدواجن الي المستهلك حيث تزيد عدة جنيهات تختلف من مكان لآخر.

وتعرض “الدستور” في التقرير التالي أسعار الدواجن اليوم في مصر 15-9-2022

أسعار الدواجن اليوم

أسعار الدواجن البيضاء كيلو 31.00 جنيها 32.00 جنيها

أسعار الدواجن الساسو كيلو 44.00 جنيها 45.00 جنيها

أسعار الدواجن البلدي كيلو 35.00 جنيها 36.00 جنيها

أسعار الدواجن أمهات أبيض كيلو 23.00 جنيها 24.00 جنيها

أسعار الكتاكيت اليوم

سعر كتكوت أبيض يوم 06.50 جنيه 06.75 جنيه

سعر كتكوت ساسو يوم 06.00 جنيهات 06.25 جنيه

سعر كتكوت بلدي يوم 03.00 جنيهات 03.25 جنيه

أسعار البط والرومي

كتكوت بط فرنساوي عمر يوم من 06.50 جنيه 07.50 جنيه

كتكوت بط مسكوفي عمر يوم من 14.00 جنيها 15.00 جنيها

كتكوت بط مولاردعمر يوم من 15.00 جنيها 15.50 جنيه

لحم بط فرنساوي – من 24.00 جنيها 24.50 جنيه

لحم بط مسكوفي – من 47.00 جنيها 47.25 جنيه

لحم بط مولارد –من 31.00 جنيها 32.50 جنيه

كتكوت رومي أسمر عمر يوم 16.50 جنيه 17.00 جنيها

كتكوت رومي بوم عمر شهر من 16.00 جنيها 16.50 جنيه

كتكوت رومي برونزي عمر يوم من 16.50 جنيه 17.00 جنيها

كتكوت رومي برونزي 500 جرام45 يوما من 44.00 جنيها إلى 44.50 جنيه

أسعار السمان اليوم

النوع العمر أقل سعر أعلى سعر كتكوت سمان أسمر بري يوم 02.25 جنيه 02.50 جنيه كتكوت سمان أبيض هجين يوم 02.75 جنيه 03.00 جنيهات كتكوت سمان هجين بياض 14 يوم 05.50 جنيه 06.00 جنيهات

أسعار البيض اليوم