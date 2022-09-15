وفاة متهم بأزمة قلبية فور سماع إحالة أوراقه للمفتى

قضت محكمة جنايات الجيزة على المتهم بقتل حماه بإحالة أوراقه وآخرين إلى مفتى الجمهورية، بتهمة الاشتراك مع زوجة المجني عليه وابنته وخطيبها في إلقاء جثة المجني عليه في المخلفات وإشعال النيران بها في منطقة الهرم.

وعقب سماع المتهم خطيب الفتاة بالحكم الصادر ضده بإحالة أوراقه لفضيلة المفتي للتصديق على حكم الإعدام سقط مفارقًا الحياة إثر أزمة قلبية.

وكشف أمر الإحالة المتهمين بالقتل العمد للمجني عليه واشتركت المتهمة الأولى "م س" 28 سنة ابنة المجني عليه، والمتهمة الثانية «ن ش» خمسينية زوجة المجني عليه، والمتهم الثالث «إ. أ» عشريني خطيب الأولى، وقامت الابنة بإخبار والدتها بمحاولات تعدي والدها عليها جنسيًّا وضربها له عقب رفضها أفعاله.

واتصلت المتهمة الأولى يوم الجريمة به هاتفيًّا وقامت بوضع المخدر له في مشروب الشاي، وعقب ذلك قام المتهم الثالث «إسلام. أ» بضربه على رأسه حتى فارق الحياة وقاما الثلاثة بنقل جثته عن طريق توك توك والقوة في صندوق القمامة وأشعلوا فيه النيران.

وشرحت التحريات قيام المتهمة الأولى «م. س»، بالتخلص من والدها بسبب محاولات تعديه عليها جنسيًّا عدة مرات، وتعديه عليها بالضرب عدة مرات.

وتبين من التحريات اشتراك الأم «ن. ش» خمسينية في الجريمة عقب علمها من ابنتها بمحاولات تعدى والدها عليها جنسيًّا عدة مرات وضربها لرفضها أفعاله.

وتبين أنهم قاموا باستدراجه لمنزلهم وتخلصوا منه وألقوا الجثة في كومة مخلفات واشعلوا النيران بها لحرق الجثة، وتم مناقشة المتهمين للتوصل إلى دوافع ارتكابهم الجريمة.

وعثرت الأجهزة الأمنية في الجيزة على جثة متفحمة وسط حريق مخلفات بجوار سلم حي الهرم، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

تلقى مدير مباحث الجيزة إخطارًا من رئيس قطاع الغرب، بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة بوجود حريق بمخلفات بجوار سلم حي الهرم.

انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وإخماد الحريق، وبالفحص والمعاينة بعد إخماده عثر على جثة متفحمة، وأشارت التحريات إلى أن الجثة لشخص مشوه الملامح، وبالتالي مجهول الهوية.

وتحفظت القوات على الجثة تحت تصرف النيابة العامة في الجيزة، وجار مراجعة كاميرات المراقبة المركبة بمحيط الواقعة، وسماع أقوال شهود العيان، وأخطر مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.