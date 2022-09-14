الحكومة الإثيوبية تعلن التزامها بمحادثات السلام برعاية الاتحاد الإفريقى

أعلنت الخارجية الإثيوبية، الأربعاء، عن تأكيد حكومة أديس أبابا "التزامها" بمحادثات السلام برعاية الاتحاد الإفريقي الهادفة إلى إنهاء صراع مسلح في شمال البلاد مستمر منذ حوالى السنتين.

وهذا أول إعلان رسمي للحكومة منذ تأكيد متمردي تيجراي استعدادهم لوقف لإطلاق النار وانفتاحهم على عملية سلام بقيادة الاتحاد الإفريقي.

وقال نائب رئيس الوزراء الإثيوبي ووزير الخارجية ديميكي ميكونين خلال لقاء مع دبلوماسية أوروبية: إن "الحكومة الإثيوبية ملتزمة بعملية السلام التي يقودها الاتحاد الإفريقي وتأمل في أن يدعم الاتحاد الأوروبي الجهود الهادفة إلى إنهاء الصراع سلميًا"، وفق بيان صادر عن الوزارة.

وأضافت أن ديميكي أطلع مديرة قسم إفريقيا في هيئة العمل الخارجي في الاتحاد الأوروبي ريتا لارانجينا على "الوضع الحالي في إثيوبيا فيما يتعلق بالنزاع في الشمال وجهود بناء السلام التي بذلتها الحكومة الإثيوبية حتى الآن".

يأتي البيان الذي نشر على فيسبوك بعد إعلان سلطات إقليم تيجراي الأحد استعدادهم للتفاوض تحت إشراف الاتحاد الإفريقي، ما أزال عقبة أمام المحادثات.