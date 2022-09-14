الأربعاء 14 سبتمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس السيسى: القمة العربية بالجزائر تنعقد فى وقت حساس تمر به الأمة العربية

جريدة الدستور
ads

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن القمة العربية القادمة بالجزائر تنعقد في وقت حساس تمر به الأمة العربية، التي تشهد العديد من الأزمات والتوترات.

وشدد الرئيس السيسي في حوار لوكالة الأنباء القطرية، على حتمية استعادة عدد من المبادئ والمفاهيم في منطقتنا العربية، في مقدمتها التمسك بمفهوم الدولة الوطنية، والحفاظ على سيادة ووحدة أراضي الدول، وعدم التعامل تحت أي شكل من الأشكال مع التنظيمات الإرهابية والميليشيات المسلحة.

وأكد الرئيس السيسي دعم الجيوش الوطنية والمؤسسات العسكرية، وكذلك تعزيز سلطة المؤسسات المركزية لعدم ترك أية مساحة أو فراغ لأي قوى خارج هذا الإطار للعبث بمقدرات الدول العربية وشعوبها، وغلق الباب أمام أي تدخلال الخارجية، إلى جانب التمسك بمبدأ المواطنة كعنصر أساسي للحفاظ على السلام المجتمعي. 

وأضاف الرئيس السيسي أن تلك هي مبادئ عامة تتمحور حولها كافة مشاكل المنطقة العربية، وهذا هو الإطار الذي نتطلع للتعاون من خلاله مع الأخوة والأشقاء العرب خلال القمة القادمة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلاح الشائعات

الأكثر قراءة

رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2022 على موقع التنسيق الإلكتروني

موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعى 2022 وأسعار الوحدات السكنية

لعب لإنبى.. من هو شادراك لوكومبى لاعب الزمالك الجديد؟

رابط موقع التنسيق الالكتروني لتسجيل رغبات تنسيق الدبلومات الفنية 2022 نظام 3 سنوات

الرئيس السيسى: زيارتى لقطر تعكس رغبة البلدين المتبادلة لدعم التضامن العربى

رابط موقع صندوق الاسكان الاجتماعي لحجز شقق الإعلان 16 لسنة 2022 فور طرحها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

التهديد العالمى للإخوان المسلمين «٣»

ماجد حبته

نحو نظام عالمى أكثر عدلًا

أحمد الصغير

زيارة الرئيس السيسى لقطر والرد على حملة المتربصين!

نبيل عبدالفتاح

تحديات فى طريق الثقافة المصرية

إبراهيم داود

حماية الثقافة المصرية

محمد المعموري

الهجمة الإعلامية الشرسة على مصر

ماجد حبته

مصر تصنع الإلكترونيات

د. داليا مجدي عبدالغني

السلوكيات البيئية والتغيرات المُناخية

صور

«المتحدة» والمهن التمثيلية: عقد ارعاية بلاتيني لمهرجان القاهرة للدراما

عمال المسابك.. النار صديق دائم

عزاء شقيقة الكابتن محمود الخطيب

محطة تل أبيب

المزيد

تصاعد التوترات بالضفة الغربية: أمريكا تسعى لضمان التنسيق الأمنى بين إسرائيل والسلطة

لأول مرة.. وزير الخارجية الإماراتى يصل إسرائيل

الأمم المتحدة: قصف إسرائيل مطار دمشق أوقف وصول المساعدات إلى سوريا