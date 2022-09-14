رئيس الأركان يتفقد تطورات مبادرة حياة كريمة بمحافظة الجيزة

فى إطار توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بالمتابعة المستمرة لمبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصرى، تفقد الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة أعمال التطوير بقرية الشوبك الشرقي التابعة لمركز الصف بمحافظة الجيزة، وذلك للوقوف على ما تم إنجازه من أعمال التطوير ونسب التنفيذ للمشروعات التى تتم بالقرية، وتذليل كافة العقبات التى تقف عائقاً فى المشروعات الجارى تنفيذها.



رئيس الأركان يتفقد تطورات مبادرة حياة كريمة

وتضمنت الإجراءات عرضا تفصيليا للمشروعات التى تم الانتهاء منها ومعدلات التنفيذ، بالإضافة إلى استعراض المدة الزمنية للانتهاء من كافة المشروعات المخطط تنفيذها ضمن المبادرة.



رئيس الأركان يتفقد تطورات مبادرة حياة كريمة



وألقى قائد المنطقة المركزية العسكرية كلمة أكد خلالها على الدعم الذي توليه القيادة العامة للقوات المسلحة للمنطقة المركزية العسكرية للقيام بدورها فى الإشراف على تنفيذ المشروعات لكافة قطاعات المبادرة والذى نتج عنه الانتهاء من الأعمال المخططة فى التوقيتات المناسبة .



رئيس الأركان يتفقد تطورات مبادرة حياة كريمة



كما أعرب اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، عن تقديره للقوات المسلحة لما تبذله من جهد وتعاون لتنفيذ مشروعات المبادرة بقرى مركزى الصف وأطفيح بمحافظة الجيزة ، مشيراً إلى أن مبادرة حياة كريمة جاءت لتوفير حياة كريمة للمواطنين وبناء لوطننا الجديد .



رئيس الأركان يتفقد تطورات مبادرة حياة كريمة



ووجه الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، الشكر للأجهزة التنفيذية والمسئولين بمحافظة الجيزة وكذا العاملين بالمشروعات على الجهود المبذولة فى تنفيذ مشروعات حياة كريمة، وطالبهم بسرعة الانتهاء من المشروعات الجارى تنفيذها فى توقيتاتها المحددة، مؤكداً أن القوات المسلحة تطوع كافة امكاناتها لتنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة للارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين بقرى الريف المصرى.



حضر إجراءات التفقد عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من المسئولين بالمحافظة.