الأربعاء 14 سبتمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

في 150 دار.. السينما تستعد لعرض جنازة الملكة إليزابيث.. الإثنين المقبل

جنازة الملكة إليزابيث
جنازة الملكة إليزابيث
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أعلنت دور السينما أنه سيتم إذاعة جنازة الملكة إليزابيث الثانية التى وافتها المنية مساء الخميس الماضي، يوم الاثنين المقبل بشكل مجاني في 150 دار عرض سينمائي بما في ذلك فروع Curzon و Vue و Arc مع عرض بعضها موكب اليوم إلى قاعة Westminster أيضًا،على الهواء مباشرة من الساعة 10 صباحًا. 

ووفقًا لموقع “الديلي ميل” البريطاني لن يكون الاختيار المعتاد للوجبات الخفيفة مثل الفشار والنقانق والحلويات متاحًا، بينما تمت إزالة جميع الأفلام الأخرى من جداولها المعتادة، وسيقتصر عرضنا للبيع بالتجزئة في هذا اليوم على زجاجات مياه مجانية أثناء البث.

كما أكدت أمثال Cineworld و Showcase و Odeon ، وهي ثلاثة من أكبر السلاسل في المملكة المتحدة، أنها لن تعرض الخدمة وستظل مغلقة طوال اليوم.

يأتي ذلك في الوقت الذي ستتباطأ فيه العديد من مجالات الحياة العادية يوم الاثنين حيث تتوقف البلاد مؤقتًا لتقديم الاحترام لصاحبة الجلالة الملكة إليزابيث الثانية، التي توفيت عن عمر يناهز 96 عامًا.

سيتم إغلاق العديد من محلات السوبر ماركت في جميع أنحاء البلاد طوال اليوم، في حين قررت أماكن ثقافية أخرى مثل المتاحف إغلاق أبوابها.

قالت التوجيهات الحكومية الرسمية أن الأعمال التجارية "ليس عليها التزام" بالإغلاق في يوم جنازة الدولة وأنه “وفقًا لتقدير المنظمات الفردية”.

 

 

توقع خبير أن تدفن الملكة إليزابيث الثانية بقطعتين مميزتين فقط من المجوهرات، حيث تتجمع طوابير المعزين في قاعة وستمنستر في لندن يوم الأربعاء لتكريم الملكة الراحلة بعد وفاتها عن 96 عاما، كما سيتم تزيين نعشها وهي ترقد في الولاية بأشياء ملكية يقال إنها تساوي ملايين الجنيهات، لكن ليزا ليفينسون رئيسة الاتصالات في مجلس الماس الطبيعي تعتقد أن جثة الملكة ستُدفن بممتلكات أقل قيمة بكثير.

 

جميع أنحاء البلاد جنازة سلاسل دور السينما جنازة جلالة الملكة الاختيار المعتاد للوجبات الخفيفة ثلاثة من أكبر السلاسل في المملكة المتحدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

ثروتنا المهدرة

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